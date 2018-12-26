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Женщина попыталась соблазнить мужа чулками-змеями и оказалась в больнице
В Тунисе женщина попыталась соблазнить мужа реалистичными чулками, похожими на змей, и оказалась в больнице. Об этом сообщает англоязычное издание.
Когда мужчина зашел в спальню и увидел наряд супруги, то принял чулки за настоящих рептилий. Он бросился на кухню, схватил нож и вонзил его, как ему казалось, в голову змеи, забравшейся в постель. Это была левая ступня его жены.
Рана оказалась столь глубокой, что пришлось вызвать скорую. Пострадавшую доставили в больницу, чтобы обработать и перевязать рану.
Напомним, что в середине декабря стало известно американце, которого во время тренировки по стрельбе в лесу чуть не убил охотника на снежного человека. Мужчина посоветовал ошарашенному любителю стрельбы носить оранжевое, чтобы в будущем не возникало подобных ситуаций.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Донецк атаковали ядовитые змеи: в «администрацию» Буденновского района Донецка поступило коллективное обращение граждан, проживающих на улицах Классона, Искры, Оршанской, Тружеников, Нечаева, Енисейской «по вопросу появления на территории жилого сектора частной застройки ядовитых змей. Жители указанных улиц обеспокоены значительным увеличением популяции ядовитых змей». «Власти» ограничились советом «быть внимательными и бдительными как во время прогулок, пикников, так и при работе на земельных участках во дворах и дачах».
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