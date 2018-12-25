26 декабря 2018

Сегодня, в Международный день подарков, сам Бог велел нам поговорить о редкой привилегии дарить и получать от этого куда большее удовольствие, чем от получения подарков. Во всяком случае, я думаю именно так. И надеюсь, что в этом не одинок.

Спросите себя сами: что вам приносит больше радости — думать о близком человеке, представлять его счастливым в момент вручения подарка (тем более такого, о котором он давно мечтал) или томиться в ожидании подарка от кого-то, кто может и духом не ведать о вашем ожидании. Или просто даже не иметь возможности ваше ожидание удовлетворить. Жизнь такая ведь непростая штука, что не все и далеко не всегда у нас получается так, как хочется. Поэтому, если мы вольны в выборе предпраздничного амплуа, сочтите за честь выбрать роль дарителя. Она ведь так прекрасна. Причём, чаще всего период поиска и выбора самого сюрприза нередко бывает куда более приятным, чем даже момент дарения — с короткими словами благодарности и лёгким поцелуем. Период поиска подарка для близкого человека — это период добрых мыслей о нем, исподволь посылаемых ему импульсов сердечной доброты и тепла. И, может быть, не столь даже важен сам подарок, как осознание того, что вы погружены в приятные воспоминания о человеке, с которым вас связывает столько всего. А если он это ещё и способен оценить… Господи, бывает ли счастье бОльшим?

На днях появилась новость о том, как английская принцесса Кейт Миддлтон в лондонском магазине недорогих сувениров выбирала рождественские подарки для других членов королевской семьи. Какой шквал критики обрушился в наших соцсетях на ее бедную голову! В чем только ее не упрекали — и в дешевом пиаре, и в работе на публику, и кто знает в чем ещё. А никому из критиков даже в голову не пришло догадаться, что это просто давняя традиция, заведенная много лет назад королевой Елизаветой, призвавшей дарить друг другу недорогие и полезные вещи. Причём, в английской королевской семье особенно ценятся такие полезные в быту предметы, как, например, держатель для туалетной бумаги, или опять же удобное сидение для унитаза, или тёплый шарфик для традиционной охоты на фазанов, которая проводится неизменно на следующий после Рождества день — 26 декабря.

Я, честно говоря, тоже сторонник полезных подарков. Потому что полезный и удобный (а тем более долгожданный) предмет, которым можно пользоваться часто, служит одаренному вам человеку невольным напоминанием о дарителе, позаботившемся о том, чтобы близкому человеку было удобно и приятно. А красивые дорогие ненужности?.. Ну, это уже на любителя.

Кстати, однажды китайский император, выросший под влиянием философских учений известного мудреца, решил сделать тому дорогой подарок. Посетив одинокую горную хижину учителя, он лично преподнёс ему великолепную мантию, вручную расшитую драгоценными камнями.

- Я невероятно польщен вашим вниманием, — поблагодарил мудрец императора. — Но, приняв сей дар, вынужден тут же вернуть его назад. Ибо, если бы я решил в эту мантию облачиться, меня засмеяли бы даже олени в соседнем лесу. Ведь ею красоваться можно лишь там, где эту красоту смогут по достоинству оценить…

Поздравляя сегодняшних именинников, хочу пожелать всем добра и счастья. И подарков, приносящих радость и пользу. И моментов дарения, когда вы сами сможете ощутить себя, возможно, куда более счастливым человеком, чем тот, кому вы подарок преподнесли. Как всегда, искренне ваш.