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Дом форварда «ПСЖ» ограблен второй раз за месяц
В Париже второй раз за месяц ограбили дом 29-летнего нападающего «ПСЖ» и сборной Камеруна Эрика Чупо-Мотинга (парень родился и вырос в Германии в семье немки и камерунца), сообщает издание L'Equipe.
Источник не отмечает, что именно воры вынесли из дома форварда. Известно лишь, что преступники смогли сбежать после того, как сработала сигнализация. В прошлый раз Чупо-Мотинг был ограблен 28 ноября, когда «Пари Сен-Жермен» проводил поединок Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Тогда злоумышленники украли ценностей на 600 тысяч евро.
По иронии судьбы, 22 декабря злоумышленники проникли в жилище защитника и капитана «ПСЖ» Тьяго Силвы, вынеся из дома бразильца вещей на миллион евро.
К сожалению, в уходящем году от грабителей пострадали не только звезды парижского клуба. К примеру, в июне жертвой воров стал футболист «Барселоны» Жерар Пике. Грабители, воспользовавшись грозой, бесшумно проникли в его дом и вынесли драгоценности, часы и украшения. В этот момент в особняке никого не было: футболист находился в расположении национальной команды, а его возлюбленная певица Шакира гастролировала по Европе.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Испании арестован «вор в законе», руководивший ограблением Шакиры.
Фото Getty Images
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