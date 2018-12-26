- 11:00 Против войны: Зеленский сделал важное заявление о будущем Донбасса
- 10:49 В России украинского адвоката бросили за решетку на восемь лет
- 10:30 Команда украинца Михайлюка обыграла на выезде чемпиона НБА
- 10:29 Военное положение: Порошенко созывает СНБО
- 10:28 Третий ребенок Кейт Миддлтон и первенец 43-летней Евы Лонгории: знаменитые родители 2018
- 10:27 Евро по 40? Озвучены свежие прогнозы по курсу валют на 2019 год
- 10:04 Дом форварда «ПСЖ» ограблен второй раз за месяц
- 9:55 Проснувшийся вулкан Этна спровоцировал землетрясение: есть пострадавшие
- 9:49 В Украине показали результаты обстрела боевиками поселка на Донбассе
- 9:35 Иду в политику: Зеленский выступил с громким заявлением
Евро по 40? Озвучены свежие прогнозы по курсу валют на 2019 год
Финансовые эксперты и бизнесмены считают, что в 2019 году стоимость евро в Украине будет в пределах 37 гривен, но не исключают и более пессимистический вариант — по 40 гривен за один евро. Среди негативных факторов, которые могут повлиять на рост стоимости валюты, в частности, называется возможное полномасштабное российское вторжение.
В Министерстве экономического развития предполагают, что при пессимистической политической и экономической ситуации в Украине курс евро достигнет отметки 34 грн за евро, а при оптимистичном развитии событий зафиксируется на отметке в 27 гривен. В Министерство финансов говорят о других цифрах. Специалисты, прогнозируя ситуацию на валютном рынке, говорят о росте стоимости евро до 36 гривен.
Аналитики по-прежнему не рекомендуют хранить сбережения в одном виде валют. Но при этом добавляют, что приобретать евро имеет смысл, пока Великобритания не завершит процесс выхода из Евросоюза. Наряду с этим украинцам советуют быть острожными с вложениями в криптовалюты.
С полным текстом материала, касающегося прогнозов на 2019 год от финансовых аналитиков читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Доллар и евро дешевеют: какими будут курсы валют в 2019 году».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..
Ветер: 3 м/с 3
Давление: 745 мм