Деньги

Евро по 40? Озвучены свежие прогнозы по курсу валют на 2019 год

Финансовые эксперты и бизнесмены считают, что в 2019 году стоимость евро в Украине будет в пределах 37 гривен, но не исключают и более пессимистический вариант — по 40 гривен за один евро. Среди негативных факторов, которые могут повлиять на рост стоимости валюты, в частности, называется возможное полномасштабное российское вторжение.

В Министерстве экономического развития предполагают, что при пессимистической политической и экономической ситуации в Украине курс евро достигнет отметки 34 грн за евро, а при оптимистичном развитии событий зафиксируется на отметке в 27 гривен. В Министерство финансов говорят о других цифрах. Специалисты, прогнозируя ситуацию на валютном рынке, говорят о росте стоимости евро до 36 гривен.

Аналитики по-прежнему не рекомендуют хранить сбережения в одном виде валют. Но при этом добавляют, что приобретать евро имеет смысл, пока Великобритания не завершит процесс выхода из Евросоюза. Наряду с этим украинцам советуют быть острожными с вложениями в криптовалюты.

С полным текстом материала, касающегося прогнозов на 2019 год от финансовых аналитиков читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Доллар и евро дешевеют: какими будут курсы валют в 2019 году».



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