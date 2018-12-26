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Украина

Военное положение: Порошенко созывает СНБО

10:29 26 декабря 2018   280
Военное положение: Порошенко созывает СНБО
Инф. «ФАКТОВ»

На среду, 26 декабря, назначено заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором будет обсужден вопрос о продлении или непродлении срока действия военного положения. Об этом «Украинской правде» сообщил источник в Администрации Президента.

«В 14:00 планируется заседание СНБО. Будет прямая трансляция», — сказал собеседник издания.

Напомним, 26 ноября СНБО Украины рекомендовал президенту ввести в стране военное положение, реагируя на вооруженную российскую провокацию в Керченском проливе. Президент подписал соответствующий указ, и в тот же день Верховная Рада его утвердила.

20 декабря, подводя итоги трех недель действующего в стране военного положения, президент Украины Петр Порошенко констатировал значительное усиление обороноспособности государства. По его словам, произошло укрепление противовоздушной обороны государства и была увеличена численность Воздушных Сил на угрожаемых направлениях.

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