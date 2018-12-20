"Линия обороны укреплена максимально": Порошенко встретился с бойцами на Донбассе (видео)

Украина

Подводя итоги трех недель действующего в стране военного положения , президент Украины Петр Порошенко отметил, что в направлении укрепления обороноспособности государства сделано уже немало. Была усилена противовоздушная оборона государства, увеличена численность Воздушных Сил на угрожаемых направлениях. Об этом Порошенко сказал, выступая перед бойцами 72-й механизированной бригады в Донецкой области.

«Наша линия обороны укреплена максимально, а украинские воины в любой момент готовы дать ответ на провокационные действия агрессора. Искренне благодарен воинам 72-й механизированной бригады. Проявляя мужество, вы надежно удерживаете позиции, защищая Украину от российских захватчиков», — отметил президент.

Он еще раз подчеркнул, что с конца августа Россия усилила свои группировки вдоль всей границы с Украиной — от Беларуси до оккупированного Крыма и Приднестровья. Растет число российских войск, танков, ракетных систем.

«Данные космической разведки демонстрируют размещения российских танков на расстоянии 18 км от украинской границы. Так, мы видим, что только на одном из направлений численность танков с середины сентября увеличилась почти втрое — с 92 до 250 машин», — сказал глава государства.

По информации Верховного главнокомандующего, наземные группировки войск РФ вдоль границы Украины, на временно оккупированных территориях в Донбасса и в Крыму составляют 28 батальонных тактических групп, более 1120 танков, 2600 бронированных машин, 1230 артиллерийских систем и 442 РСЗО, 6 оперативно-тактических ракетных комплексов.

Напомним, что в начале декабря Россия приблизила ракетные комплексы «Искандер» к границе с Украиной. Под удар может попасть большая территория страны, в том числе и Киев. А в конце ноября в Ростовской области у границы с Украиной были замечены сотни российских танков.

Как сообщали «ФАКТЫ», президент Порошенко не намерен продлевать действие военного положения в Украине . Однако глава государства подчеркнул, что продления не будет только, если не произойдет широкомасштабное вторжение Вооруженных сил России.

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