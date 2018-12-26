27.43 31.31 34.71
Киев: 0
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Пакьяо показал, как готовится к чемпионскому бою с Бронером (фото)

11:52 26 декабря 2018   61
Пакьяо показал, как готовится к бою с Бронером (фото)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо (60 побед, 39 из них — нокаутом, 7 поражений, 2 ничьи) перешел к заключительному этапу подготовки к поединку c американцем Эдриеном Бронером (33 победы, 24 из них — нокаутом, 3 поражения, 1 ничья), в котором будет защищать свой титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBA.

Пакьяо, отметивший 17 декабря свое 40-летие, отправился из родной Манилы в Лос-Анджелес, где будет заниматься в зале Wild Card Gym у американского специалиста Фредди Роуча.

* Мэнни Пакьяо и Фредди Роуч (справа)

Примечательно, что 58-летний Роуч, в послужном списке которого работа с такими известными боксерами, как Владимир Кличко, Майк Тайсон, Мигель Котто, Оскар Де Ла Хойя и многие другие, был наставником Мэнни на протяжении 17 лет, но сейчас основным тренером филиппинца является его соотечественник Бубой Фернандес. Вполне возможно, это связано с тем, что Фредди страдает от болезни Паркинсона, и не может посвящать достаточно времени своему бывшему подопечному.

Отмечу, что бой Пакьяо — Бронер пройдет в субботу, 19 января, на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Уайлдер анонсировал бой-реванш с Фьюри.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..

Киев
0

Ветер: 5 м/с  3
Давление: 743 мм

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины