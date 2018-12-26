Спорт

Пакьяо показал, как готовится к чемпионскому бою с Бронером (фото)

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо (60 побед, 39 из них — нокаутом, 7 поражений, 2 ничьи) перешел к заключительному этапу подготовки к поединку c американцем Эдриеном Бронером (33 победы, 24 из них — нокаутом, 3 поражения, 1 ничья), в котором будет защищать свой титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBA.

Пакьяо, отметивший 17 декабря свое 40-летие, отправился из родной Манилы в Лос-Анджелес, где будет заниматься в зале Wild Card Gym у американского специалиста Фредди Роуча.

* Мэнни Пакьяо и Фредди Роуч (справа)

Примечательно, что 58-летний Роуч, в послужном списке которого работа с такими известными боксерами, как Владимир Кличко, Майк Тайсон, Мигель Котто, Оскар Де Ла Хойя и многие другие, был наставником Мэнни на протяжении 17 лет, но сейчас основным тренером филиппинца является его соотечественник Бубой Фернандес. Вполне возможно, это связано с тем, что Фредди страдает от болезни Паркинсона, и не может посвящать достаточно времени своему бывшему подопечному.

Отмечу, что бой Пакьяо — Бронер пройдет в субботу, 19 января, на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Уайлдер анонсировал бой-реванш с Фьюри.

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