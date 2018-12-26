Мир

В России при переливании крови маленьких детей массово заразили гепатитом С

В областной больнице Благовещенска (центр Амурской области РФ) 26 детей пострадали от врачебной халатности — им перелили кровь, зараженную гепатитом С. Об этом сообщил Телеграм-канал Mash.

Ужас в том, что все пострадавшие дети (самому младшему из них — 6 месяцев) являются пациентами онкогематологического отделения. Заражение происходило в течение полутора лет.

Медики говорят, что после заражения младенцу не могут пересадить костный мозг, а без операции он обречен. Остальным детям угрожают цирроз и рак печени. При этом по российским законам, препараты от гепатита С несовершеннолетним не положены.

Главврач больницы настаивает на версии, что дети заразились в другом месте. Пока что эту версию проверяют в полиции.

Напомним, в сентябре вспышка гепатита была зафиксирована в Одесской области.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter