Ломаченко рассказал, когда состоится бой с Майки Гарсией (видео)

Спорт

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе украинец Василий Ломаченко (12 побед, 9 из них — нокаутом, 1 поражение) высказался о возможном бое с непобедимым американцем Майки Гарсией (39 побед, 30 из них — нокаутом).

«С боем против Гарсии пока все сложно, поскольку становится вопрос о весовой категории. Майки уходит в полусредний вес, и, по его словам, если мы хотим боя с ним, то тоже должны подниматься в эту категорию. Но у меня сейчас другая дорога и другие планы, пока я не готов этого делать и, соответственно, этот бой откладывается. Опять же, он не отказался от своего титула WBC в легком весе и на данный момент является действующим чемпионом. Давайте подождем его боя с Эрролом Спенсом (поединок пройдет 16 марта 2019 года в Техасе, на кону которого будет стоять пояс IBF в полусреднем весе, которым владеет Спенс. — Авт.), по итогам которого будут понятны дальнейшие действия Майки. Если он и после этого боя будет звать меня в следующую весовую категорию, то я обязательно приду, но не сейчас», — рассказал Ломаченко в интервью порталу Luckypunchnet.

Также Василий довольно категорично высказался по поводу предстоящего поединка между Гарсией и Спенсом: «Я уверен, что Гарсия проиграет этот бой, причем не просто проиграет, а довольно уверенно».

Напомним, что в своем последнем поединке 28 июля Майки Гарсия единогласным решением судей одержал победу над Робертом Истером-младшим и объединил пояса WBC и IBF в легком весе. Что касается украинского боксера, то 8 декабря Василий в поединке с пуэрториканцем Хосе Педрасой объединил титулы WBA и WBO в той же весовой категории.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик пророчит Ломаченко грандиозный успех.

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