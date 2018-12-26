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Мир

Адвокатов четырех военнопленных украинских моряков обвиняют в служебных нарушениях

13:03 26 декабря 2018   66
Военнопленный
Инф. «ФАКТОВ»

Четверо адвокатов военнопленных украинских моряков не подали вовремя жалобы на решения судов об аресте своих подзащитных, что может стоить им продолжения карьеры. Об этом в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов, курирующий вопросы защиты украинцев. Он также уточнил, что все проштрафившиеся вступили в дело раньше, чем новая команда адвокатов, приглашенных родственниками моряков. Она вступила в дело только через неделю после окончания срока обжалования.

«Адвокаты нашей команды защиты моряков вступили в дело через неделю после окончания срока обжалования. В удовлетворении ходатайств о восстановлении сроков обжалования, поданных адвокатами нашей команды, суд отказал», — сообщает Полозов.

По его словам, защитники продолжат добиваться рассмотрения судебными инстанциями жалоб на незаконное содержание под стражей в отношении украинских военнопленных. Это необходимо хотя бы ради получения возможности обжалования возможного незаконного приговора в ЕСПЧ.

Напомним, украинцы с 25 декабря запустили международный флешмоб в поддержку военнопленных моряков, начав украшать елки желтыми и синими бумажными корабликами.

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