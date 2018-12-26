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То снег, то дождь: какой будет погода на Новый год и Рождество
Сильные снегопады, которые обрушились в начале этой недели на Украину, серьезно осложнили ситуацию на дорогах. Для ликвидации последствий непогоды в некоторых областях даже было введено временное ограничение на движение транспорта. Как долго продержится в Украине такая погода и какой она будет на Новый год и Рождество? Об этом «ФАКТАМ» рассказали украинские синоптики.
По словам замначальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Натальи Голени, в последние дни декабря сильных осадков в Украине ожидать не стоит.
— В последние дни уходящего года осадки будут умеренными, — рассказала «ФАКТАМ» Наталья Голеня. — В основном — снег или мокрый снег, временами переходящий в дождь. Температура воздуха в Украине будет колебаться от 3 градусов мороза до 3 тепла. В новогоднюю ночь возможен небольшой снег, а также мороз до минус 3. Но уже в первый день 2019 года вероятны мокрый снег и даже дождь. Это связано с тем, что температура воздуха начнет подниматься и местами достигнет отметки плюс 3.
Приблизительно такую же погоду спрогнозировал «ФАКТАМ» и народный синоптик Владимир Деркач.
— Морозы и снег, которые пришли в Украину в начале третьей декады декабря, отступят, — говорит Владимир Деркач. - Им на смену придет небольшое потепление, которое продержится до конца этого года. Не сильно изменится погода и в первые дни января.
А вот другой народный синоптик, Леонид Горбань, уверен, что оттепель в Украине начнется только 5 января.
— Последние дни декабря будут снежными и морозными: столбики термометров покажут от 3 до 7 со знаком минус, — рассказал изданию Леонид Горбань. — Такая же погода предполагается и в первые дни 2019 года. А вот небольшое потепление придет в Украину с 5 января. Так что Рождество будем праздновать со слякотью на дорогах. На это указала погода в Михайлов день, 21 ноября. Именно в этот праздник, по народным приметам, определяется погода на Рождество. На Михаила были лед и мороз, значит, на Рождество будут вода и слякоть.
А вот по-настоящему холодная зима с морозами до 15−25 градусов в Украину придет только 15 января. И продержится она аж до 7 марта. При этом в феврале временами возможны довольно сильные морозы — до минус 30.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что нынешняя зима, по словам синоптиков, окажется богатой на температурные рекорды. Согласно прогнозам, будут и теплые дни, и сильные морозы.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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