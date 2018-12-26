«Динамо», «Шахтер», Россия: Хачериди прокомментировал слухи об уходе из ПАОКа (фото)

Спорт

Бывший защитник «Динамо» Евгений Хачериди, защищающий цвета греческого ПАОКа, сейчас находится в Киеве, где во время паузы в чемпионате активно поддерживает форму под руководством фитнес-тренера (на фото).

Футболист, в активе которого 51 поединок и три мяча в футболке сборной Украины, в эфире «Циганик LIVE» прокомментировал слухи о своем возможном возвращении в динамовский клуб или переходе в «Шахтер».

«Я хорошо себя чувствую в ПАОКе. Только мало играю. Можно сказать, что вообще не играю. Здесь никто ничего не объясняет. Я даже не все сам понимаю. Тренер все решает. Какой смысл мне к нему подходить. Президент говорит, что всем доволен. Но что из того, если я не играю. Своими матчами я доволен. Правда, в последнем поединке меня удалили, а так все нормально. Были хорошие игры в чемпионате, а также с «Базелем» и «Спартаком» в Лиге Европы.

Сейчас я в Киеве. Интерес «Динамо» и «Шахтера» — это неправда. Не знаю, кто это пишет. Пишут какую-то х… ню. Если бы было хорошее предложение от команды с амбициями из сильного чемпионата, то я без проблем. «Шахтер» можете не брать. И «Динамо» тоже. Ничего не хочу говорить, но в Украине в эти команды я не перейду. Россия также не рассматривается.

Мне в Греции хорошо. Салоники — красивый город. Здесь все есть для жизни. До моря 40 минут. Есть американские сады и школы. Погода и климат хорошие. В команде общаюсь с Евгением Шаховым и другими легионерами. Коллектив у нас хороший. Проблем нет. Изучаю английский. У меня уроки три-четыре раза в неделю. Не думаю, что это проблема. Мне же не 15 лет. Что я, в футболе ничего не понимаю? Чемпионат Греции сильнее украинского. Но «Динамо» и «Шахтер» смогли бы конкурировать с греческими грандами. «Заря» тоже", — рассказал Евгений Хачериди.

*Евгений Хачериди поддерживает в Киеве форму под руководством фитнес-тренера Романа Смидюка

Напомню, что в ПАОК Хачериди перебрался из «Динамо» в конце мая. За это время он сыграл всего 11 матчей, из них только три в чемпионате Греции. Авторитетный портал Transfermarkt. de, оценивает стоимость 31-летнего защитника в 2,5 миллиона евро.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Хачериди довел россиян до истерики демонстрацией украинского флага после победы над «Спартаком».

Фото ФК ПАОК

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