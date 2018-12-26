Украина

Срыва выборов не будет: Ярош выступил с резким заявлением о военном положении в Украине

Экс-руководитель «Правого сектора», а ныне командующий «Украинской добровольческой армии» и народный депутат Дмитрий Ярош негативно отреагировал на возможное прекращение режима военного положения в Украине. Об этом он сказал в интервью Украинской правде.

По его мнению, армия почувствовала положительные изменения введении военного положения: появилось слаживание, увеличилось количество учений.

«Поэтому я считаю абсолютно правильным военное положение. Я считаю неправильным его прекращать. Неправильно, что его ввели только на некоторые области», — заявил Ярош.

Он также отверг утверждение критиков президента, заявлявших, что введение военного положения было внутренне политическим решением.

«Не считаю. Срыв выборов? Ну нереально! Они бы ничего там не сделали. Весь мир, американцы, ЕС, давят. Они не могут сорвать выборы. Это — нереально, просто выдумки. Но то, что у нас захваченные моряки… Такой открытый акт агрессии. На него надо было отвечать. Если бы я был на месте власти, то продолжил военное положение. Но без ограничений политических свобод», — сказал он.

Напомним, в 14:00 президент Украины Петр Порошенко проведет заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором будет принято принципиальное решение о завершении или продолжении режима военного положения в Украине.

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