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Россия обратилась с циничным обращением к Западу из-за кризиса в Азовском море
В России, чья спецслужба захватила три украинских корабля в нейтральных водах у оккупированного Крыма, цинично просят международных партнеров Украины не вмешиваться в ситуацию в Азовском море и Керченском проливе.
Так, спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия рассчитывает на то, что «западные кураторы Украины» подействуют на украинские власти, чтобы те, в свою очередь, «отказались от принятия опрометчивых шагов, которые могут привести к очередному витку эскалации».
Напомним, что недавно секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что украинские корабли продолжат ходить из Азовского моря в Черное и обратно, назвав это «принципиальным» вопросом. «Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру самостоятельно определенные новые морские границы в Черном море, де-факто легализировав оккупацию Крыма», — заявлял Александр Турчинов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Петр Порошенко в Брюсселе заявил о необходимости усиления постоянного присутствия НАТО в Черном море для обеспечения безопасности в регионе.
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