«Орел и решка» закрывают

Шоу-бизнес

В это сложно поверить, но популярный проект о путешествиях «Орел и решка» прекращает свое существование. Об этом сообщается на официальной странице тревел-шоу в Instagram, где опубликовали прощальное видео.

«Когда-нибудь этот момент должен был настать. 15 382… (мы сбились) километров. 2 года. 80 приключений. 3 героя. Это было мощнейше! Спасибо всем, кто перезагружался вместе с нами!», — подписано видео на странице «Орла и решки».

В нем ведущие сезона «Перезагрузка», стартовавшего в 2017 году, со слезами на глазах прощаются со зрителями.

«Это прекрасное и райское место, в котором заканчивается такой проект, как „Орел и решка. Перезагрузка“. Это было уникальное путешествие длинной в два года. Это было потрясающе», — сказала сквозь слезы ведущая Настя Ивлеева.

Напомним, вместе с ней ведущими проекта также были Евсей Ковалев и Антон Птушкин. Чем они займутся после закрытия проекта, пока не сообщается. Не говорят и о том, что стало причиной закрытия шоу.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что после 20 лет существования из эфира уходит популярный проект Игоря Кондратюка «Караоке на Майдане».

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