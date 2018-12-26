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Нурмагомедова задержали в аэропорту, перепутав его с террористом (фото)
Известный дагестанский боец UFC чемпион мира Хабиб Нурмагомедов (27 побед в профессиональной карьере, ни одного поражения) был задержан в одном из московских аэропортов.
30-летний спортсмен вместе с товарищем, также выходцем из Дагестана, намеревались вылететь в Турцию, но перед посадкой на самолет были препровождены сотрудниками пограничной службы, заподозривших их в причастности к террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ). Этот факт крайне возмутил Хабиба, хотя пограничники действовали в соответствии с инструкцией, и лишь по прибытии оперативных сотрудников были расставлены все точки над «і», после чего Нурмагомедов с товарищем смогли проследовать на свой рейс.
«На прощание он сфоткался с Мишей и еще с чуваком, остальных на *** послал и улетел…» — сообщил источник из числа сотрудников Пограничного управления ФСБ РФ в комментарии Telegram-каналу «Плохой лейтенант».
* Хабиб Нурмагомедов с одним из пограничников
Напомню, что в своем последнем бою, который прошел 6 октября в Лас-Вегасе, Хабиб Нурмагомедов победил удушающим приемом ирландца Конора Магрегора и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Одним из вероятных следующих соперников дагестанца специалисты называют 41-летнего непобедимого боксера Флойда Мейвезера-младшего. Вполне возможно, этот поединок может пройти в апреле 2019 года.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что глава UFC рассказал о дальнейшей судьбе Нурмагомедова.
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