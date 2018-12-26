Спорт

Выше «Челси» и «ПСЖ»: «Динамо» — в числе топ-клубов в истории Кубка европейских чемпионов

УЕФА опубликовал сводную таблицу выступления 513 команд в Кубке европейских чемпионов и Лиге чемпионов в 1955--2018 годах. Лучшим из украинских клубов стало киевское «Динамо», которое делит высокие 11−12-е места с английским «Арсеналом».

«Бело-синие», 35 раз стартовавшие в сильнейшем клубном турнире Европы, провели 231 матч, в котором набрало 245 очков (97 побед, 51 ничья, 83 поражения, разница мячей 330--279).

Выше «Динамо» расположились только «Реал» (590 очков), «Бавария» (461), «Барселона» (427), «Манчестер Юнайтед» (372), «Ювентус» (335), «Милан» (314), «Бенфика» (282), «Порту» (273), «Ливерпуль» (269) и «Аякс» (246). При этом украинский гранд опережает такие именитые клубы, как «Интер» (214 очков), «Челси» (207), «Атлетико» (161), дортмундская «Боруссия» (159), «ПСЖ» (129).

Донецкий «Шахтер» занимает 31-ю строку (19 розыгрышей, 124 матча, 51 выигрыш, 25 ничьих, 48 поражений, разница мячей 184−180, 127 очков), «Днепр» — 172-ю, «Заря» — 279-ю, «Металлист» — 329-ю, «Таврия» — 340-ю.

Кроме того, в списке 374 футболистов, сыгравших в турнире 50 и больше матчей есть 14 представителей Украины: Андрей Шевченко (117 поединков; 17-я позиция), Александр Шовковский (109), Анатолий Тимощук (80), Андрей Пятов (76), Сергей Ребров (68), Андрей Гусин (64), Владислав Ващук и Александр Головко (по 61), Олег Лужный и Ярослав Ракицкий (по 58), Олег Гусев (56), Андрей Несмачный (55), Александр Кучер и Юрий Дмитрулин (по 54). Лидеры по этому показателю — испанец Икер Касильяс (177 встреч), португалец Криштиану Роналду (162) и еще один представитель Испании Хави (157).

Среди 324 игроков, которые забили в Кубке чемпионов (Лиге чемпионов) 10 и больше мячей, пять наших футболистов: Андрей Шевченко — 59 голов (делит 5−6-е места с французом Каримом Бензема), Сергей Ребров — 31, Олег Блохин, Леонид Буряк и Андрей Воробей — по 10. Топ-тройка бомбардиров выглядит так: португалец Криштиану Роналду — 122 мяча, аргентинец Лионель Месси — 106, испанец Рауль — 71.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что почти 70 воспитанников «Динамо» играют в европейских клубах.

Фото ФК «Динамо»

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