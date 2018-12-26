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Камни "с неба": на трассе Севастополь — Ялта произошло масштабное ЧП (фото)
В оккупированном Крыму на трассу, соединяющую Севастополь и Ялту, рухнули огромные валуны. Чрезвычайно происшествие случилось в районе мыса Сарыч. Ранее сообщалось, что в порту Керчи затонул буксир из России.
Об этом ЧП в Twitter сообщает блогер «Крымский бандеровец», живущий в аннексированном Крыму. «Движение на участке трассы Севастополь — Ялта затруднено из-за обвала камней с неба: «Инцидент произошел в районе мыса Сарыч. На проезжую часть упали крупные валуны. Часть из них перелетели проезжую часть и ударились в металлический дорожный отбойник», — пишет блогер.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», блогер из Крыма RoksolanaToday&Крым опубликовала фотографии новогодней елки в оккупированном Симферополе. Дерево хоть и украшено гирляндами, но выглядит мрачно, поскольку вокруг него — сплошное неосвещенное пространство.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..
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