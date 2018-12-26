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Происшествия

Камни "с неба": на трассе Севастополь — Ялта произошло масштабное ЧП (фото)

15:15 26 декабря 2018   171
Обвал в Крыму
Инф. «ФАКТОВ»

В оккупированном Крыму на трассу, соединяющую Севастополь и Ялту, рухнули огромные валуны. Чрезвычайно происшествие случилось в районе мыса Сарыч. Ранее сообщалось, что в порту Керчи затонул буксир из России.

Об этом ЧП в Twitter сообщает блогер «Крымский бандеровец», живущий в аннексированном Крыму. «Движение на участке трассы Севастополь — Ялта затруднено из-за обвала камней с неба: «Инцидент произошел в районе мыса Сарыч. На проезжую часть упали крупные валуны. Часть из них перелетели проезжую часть и ударились в металлический дорожный отбойник», — пишет блогер.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», блогер из Крыма RoksolanaToday&Крым опубликовала фотографии новогодней елки в оккупированном Симферополе. Дерево хоть и украшено гирляндами, но выглядит мрачно, поскольку вокруг него — сплошное неосвещенное пространство.

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