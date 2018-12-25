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Темнота и пустота: в сети показали свежее новогоднее фото из Крыма
Блогер из Крыма RoksolanaToday&Крым опубликовала фотографии новогодней елки в оккупированном Симферополе перед музыкальным театром. Праздничное дерево хоть и украшено гирляндами, но выглядит мрачно, поскольку вокруг него — сплошное неосвещенное пространство.
Минимальная уличная подсветка на площади заметна лишь в некоторых павильонах и на здании театра. Особенно разница в освещенности чувствуется, если сравнить с городами на подконтрольной Украине территории.
Напомним, ранее другой крымский блогер опубликовал особенности празднования Нового года на оккупированном полуострове.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Полтаве в этом году открыли новогоднюю елку под светящимся шатром, а елку в Киеве признали одной из самых красивых в Европе.
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