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Общество

Темнота и пустота: в сети показали свежее новогоднее фото из Крыма

14:46 25 декабря 2018   121
симферополь
Инф. «ФАКТОВ»

Блогер из Крыма RoksolanaToday&Крым опубликовала фотографии новогодней елки в оккупированном Симферополе перед музыкальным театром. Праздничное дерево хоть и украшено гирляндами, но выглядит мрачно, поскольку вокруг него — сплошное неосвещенное пространство.

симферополь

Минимальная уличная подсветка на площади заметна лишь в некоторых павильонах и на здании театра. Особенно разница в освещенности чувствуется, если сравнить с городами на подконтрольной Украине территории.

скрин

Напомним, ранее другой крымский блогер опубликовал особенности празднования Нового года на оккупированном полуострове.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Полтаве в этом году открыли новогоднюю елку под светящимся шатром, а елку в Киеве признали одной из самых красивых в Европе.

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