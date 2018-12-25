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В Крыму затонуло судно из России
В оккупированной Керчи затонул корабль, зарегистрированный в Ростове-на-Дону Российской Федерации. Буксир «РБТ-18», стоявший на причале, частично ушел под воду из-за непогоды. Ранее сообщалось, что представители России в контактной группе в Минске избегают переговоров об Азовском море и Керченском проливе, в том числе — о предложении Украины установить пункт специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Керчи.
Как сообщает «Керчь.Инфор», на борту судна находится порядка 700 кг дизельного топлива. Пострадавших в ЧП нет, экипаж судна находиться на берегу. К буксиру нет доступа из-за сложных погодных условий.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», блогер с ником «КРЫМский бандеровец», который проживает на оккупированном полуострове, опубликовал в Twitter фото городских елок и новогодних праздников, которые проходят на Крыму. Блогер отмечает, что во многих крымских населенных пунктах новогодние красавицы обнесены забором.
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