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Украина

В Крыму затонуло судно из России

13:24 25 декабря 2018   187
Керченский порт
Инф. «ФАКТОВ»

В оккупированной Керчи затонул корабль, зарегистрированный в Ростове-на-Дону Российской Федерации. Буксир «РБТ-18», стоявший на причале, частично ушел под воду из-за непогоды. Ранее сообщалось, что представители России в контактной группе в Минске избегают переговоров об Азовском море и Керченском проливе, в том числе — о предложении Украины установить пункт специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Керчи.

Как сообщает «Керчь.Инфор», на борту судна находится порядка 700 кг дизельного топлива. Пострадавших в ЧП нет, экипаж судна находиться на берегу. К буксиру нет доступа из-за сложных погодных условий.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», блогер с ником «КРЫМский бандеровец», который проживает на оккупированном полуострове, опубликовал в Twitter фото городских елок и новогодних праздников, которые проходят на Крыму. Блогер отмечает, что во многих крымских населенных пунктах новогодние красавицы обнесены забором.


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