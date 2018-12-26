У берегов Латвии заметили российский корабль-разведчик

Мир

Во вторник, 25 декабря, Национальные вооруженные силы Латвии в очередной раз зафиксировали в Балтийском море в исключительной экономической зоне страны появление российского разведывательного корабля.

«В исключительной экономической зоне Латвии на расстоянии 6 морских миль от государственной границы 25 декабря обнаружили российский разведывательный корабль «Юрий Иванов», — цитирует «Европейская правда» их сообщение в «Твиттере».

Задачи этого корабля, который передали ВМФ РФ менее трех лет назад, — обеспечение связи, ведение радиоразведки и радиоэлектронной борьбы, слежение за компонентами американской системы ПВО.

LV ekskl. ekonom. zonā 25.12. bruņotie spēki 6 j.j. no teritoriālās jūras identificēja Krievijas BS izlūkošanas kuģi «YURI IVANOV». — NBS (@Latvijas_armija) 26 декабря 2018 г.

Как сообщалось ранее, военные корабли и самолеты РФ с началом конфликта в Украине и обострением отношений между Западом и РФ все чаще фиксируют вблизи воздушных и морских границ стран Балтии. При этом воздушное и морское пространство государств они не нарушают, однако в случае самолетов речь идет об угрозе для гражданской авиации.

В странах Балтии и Великобритании неоднократно заявляли, что полетами своих самолетов у их границ Россия демонстрирует силу и проверяет реакцию НАТО.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Россия размещает в центре Европы ракеты, которые могут донести ядерные боеголовки до любой части континента и немного дальше, а жертва агрессии даже не успеет нанести ответный удар. В Калининградской области РФ, которая граничит с Польшей, Литвой и омывается Балтийским морем, Россия размещает оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» и межконтинентальные ракеты «Тополь».

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