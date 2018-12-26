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У берегов Латвии заметили российский корабль-разведчик
Во вторник, 25 декабря, Национальные вооруженные силы Латвии в очередной раз зафиксировали в Балтийском море в исключительной экономической зоне страны появление российского разведывательного корабля.
«В исключительной экономической зоне Латвии на расстоянии 6 морских миль от государственной границы 25 декабря обнаружили российский разведывательный корабль «Юрий Иванов», — цитирует «Европейская правда» их сообщение в «Твиттере».
Задачи этого корабля, который передали ВМФ РФ менее трех лет назад, — обеспечение связи, ведение радиоразведки и радиоэлектронной борьбы, слежение за компонентами американской системы ПВО.
LV ekskl. ekonom. zonā 25.12. bruņotie spēki 6 j.j. no teritoriālās jūras identificēja Krievijas BS izlūkošanas kuģi «YURI IVANOV».— NBS (@Latvijas_armija) 26 декабря 2018 г.
Как сообщалось ранее, военные корабли и самолеты РФ с началом конфликта в Украине и обострением отношений между Западом и РФ все чаще фиксируют вблизи воздушных и морских границ стран Балтии. При этом воздушное и морское пространство государств они не нарушают, однако в случае самолетов речь идет об угрозе для гражданской авиации.
В странах Балтии и Великобритании неоднократно заявляли, что полетами своих самолетов у их границ Россия демонстрирует силу и проверяет реакцию НАТО.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Россия размещает в центре Европы ракеты, которые могут донести ядерные боеголовки до любой части континента и немного дальше, а жертва агрессии даже не успеет нанести ответный удар. В Калининградской области РФ, которая граничит с Польшей, Литвой и омывается Балтийским морем, Россия размещает оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» и межконтинентальные ракеты «Тополь».
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