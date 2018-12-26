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В отеле Месси на Ибице пройдет лесбийская секс-вечеринка
В отеле знаменитого футболиста «Барселоны» Лионеля Месси на острове Ибица пройдет лесбийская секс-вечеринка, сообщает издание Mirror. Мероприятие стартует в четверг, 27 декабря, и продлится до воскресенья, 30 декабря. Участниками четырехдневных гуляний станут женщины, входящие в состав Skirt Club, — закрытого комьюнити, куда не допускаются мужчины.
«Более 100 леди объединятся на этом райском острове, чтобы прославить любовь, похоть и сексуальную независимость», — говорят представительницы Skirt Club.
Напомню, что знаменитый футболист купил отель Hotel MiM Ibiza в начале года за 29 млн евро. Одна ночь в гостинице пятикратного обладателя «Золотого мяча» обходится посетителю до 580 евро.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Лионелю Месси вручили «Золотую бутсу» по итогам прошлого сезона.
Фото Getty Images
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!
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