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Спорт

В отеле Месси на Ибице пройдет лесбийская секс-вечеринка

15:49 26 декабря 2018   94
Лионель Месси
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

В отеле знаменитого футболиста «Барселоны» Лионеля Месси на острове Ибица пройдет лесбийская секс-вечеринка, сообщает издание Mirror. Мероприятие стартует в четверг, 27 декабря, и продлится до воскресенья, 30 декабря. Участниками четырехдневных гуляний станут женщины, входящие в состав Skirt Club, — закрытого комьюнити, куда не допускаются мужчины.

«Более 100 леди объединятся на этом райском острове, чтобы прославить любовь, похоть и сексуальную независимость», — говорят представительницы Skirt Club.

Напомню, что знаменитый футболист купил отель Hotel MiM Ibiza в начале года за 29 млн евро. Одна ночь в гостинице пятикратного обладателя «Золотого мяча» обходится посетителю до 580 евро.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Лионелю Месси вручили «Золотую бутсу» по итогам прошлого сезона.

Фото Getty Images

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