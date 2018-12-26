«БПП «Солидарность» получает наибольшее количество представительских мандатов на выборах в ОТО

Политика

Партия «Блок Петра Порошенко «Солидарность» получает 25,4% от общего количества всех мандатов в объединенных территориальных общинах (ОТО), где 23 декабря состоялись первые выборы и довыборы голов и депутатов ОТО. Второе место заняла «Батьківщина» — 24,2%. Такие результаты получены после подсчета 99,8% бюллетеней.

Кандидаты, которые баллотировались от партии «Блок Петра Порошенко», члены партии и самовыдвиженцы, поддерживаемые партийными организациями, возглавят 52 ОТО. Больше всего голов ОТО у партии в Черкасской области — 20, а также в Волынской области — 8, Львовской области — 3. В Киевской области все 4 общины возглавили кандидаты от БПП.

Кандидаты от партии «БПП «Солидарность», члены партии и самовыдвиженцы, которые шли при поддержке партийных организаций, также получают 413 депутатских мандатов.

Согласно действующему законодательству, председатель ОТО имеет право голоса во время заседаний местного совета. Таким образом, общее количество представительных мандатов, полученных кандидатами от БПП, членами партии и самовыдвиженцами, которые шли при поддержке партийных организаций, составляет 465, или 25,4% от общего количества.

ВО «Батьківщина» получает 5 мандатов голов ОТО, а также 438 депутатских мандатов; общее количество мандатов выдвиженцев от «Батьківщини» — 443, или 24,2% от общего количества.

23 декабря проходили выборы в 78 ОТО в 13 областях Украины. Кроме того, 23 декабря состоялись довыборы в 17 общин. В общей сложности с начала реформы децентрализации избраны 782 главы территориальных общин. 389 ОТО возглавляют кандидаты от «БПП «Солидарность».

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