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Происшествия

Киев парализовали огромные пробки: карта

17:18 26 декабря 2018   441
Пробки
Инф. «ФАКТОВ»

Из-за ухудшения погодных условий в Киеве на многих автодорогах возникли пробки. Так, согласно сервису Google Карты, в пробках стоят многие центральные улицы столицы, а также Северный мост, мост Метро и мост Патона.

Также движение затруднено на проспекте Лобановского, Чоколовском бульваре, Голосеевском проспекте и проспекте Дружбы народов.
Стоит в пробках и значительная часть Кольцевой дороги, бульвара Перова и проспекта Маяковского.

А вот трасса, соединяющая Киев и аэропорт «Борисполь» пока двигается в быстром темпе: значительных заторов здесь не наблюдается.

Как писали «ФАКТЫ», сильные снегопады, которые обрушились в начале этой недели на Украину, серьезно осложнили ситуацию на дорогах. Для ликвидации последствий непогоды в некоторых областях даже было введено временное ограничение на движение транспорта.

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