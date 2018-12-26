- 17:58 Аэропорт "Николаев" возобновил работу
- 17:53 Сексуальная Даша Астафьева показала черно-белый клип из Парижа
- 17:32 На Закарпатье горе-мать бросила младенца в подъезде
- 17:18 Киев парализовали огромные пробки: карта
- 17:15 Киевская афиша: 27 декабря—9 января
- 17:00 В Киеве наглых воровок сняли на видео прямо во время кражи в кафетерии
- 16:57 "БПП "Солидарность" получает наибольшее количество представительских мандатов на выборах в ОТО
- 16:52 В Украине засекретили судебные решения по делу об агрессии России в Керченском проливе
- 16:44 Во Львовской области пьяные дебоширы устроили нападение на пассажиров поезда
- 16:40 После гибели Марины Поплавской актеры «Дизель Шоу» впервые собрались вместе для фотосессии
Киев парализовали огромные пробки: карта
Из-за ухудшения погодных условий в Киеве на многих автодорогах возникли пробки. Так, согласно сервису Google Карты, в пробках стоят многие центральные улицы столицы, а также Северный мост, мост Метро и мост Патона.
Также движение затруднено на проспекте Лобановского, Чоколовском бульваре, Голосеевском проспекте и проспекте Дружбы народов.
Стоит в пробках и значительная часть Кольцевой дороги, бульвара Перова и проспекта Маяковского.
А вот трасса, соединяющая Киев и аэропорт «Борисполь» пока двигается в быстром темпе: значительных заторов здесь не наблюдается.
Как писали «ФАКТЫ», сильные снегопады, которые обрушились в начале этой недели на Украину, серьезно осложнили ситуацию на дорогах. Для ликвидации последствий непогоды в некоторых областях даже было введено временное ограничение на движение транспорта.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..
Ветер: 5 м/с 3
Давление: 740 мм