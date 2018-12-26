Сексуальная Даша Астафьева показала черно-белый клип из Парижа (видео)

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица и актриса Даша Астафьева, которая часто радует поклонников соблазнительными снимками в белье, показала черно-белый клип на песню «Зима», слова и музыку с которой написал Юрко Юрченко.

«Эта песня действительно о любви. И о том, что находит каждый из нас в этой новогодней сказке. Хочется верить, что все, кто услышит ее, будут частью моего волшебного состояния и в поездах, и в самолетах. А главное здесь — на земле», — написала певица в Instagram.

Съемки видео проходили в Париже. В ролике Даша предстала в нескольких образах. В романтическом клипе певица гуляет по улицам французской столицы, в леопардовой шубе и черном костюме позирует на фоне Эйфилевой башни.

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