27.43 31.31 34.71
Киев: 0
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Сексуальная Даша Астафьева показала черно-белый клип из Парижа (видео)

17:53 26 декабря 2018   24
Даша Астафьева
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Популярная украинская певица и актриса Даша Астафьева, которая часто радует поклонников соблазнительными снимками в белье, показала черно-белый клип на песню «Зима», слова и музыку с которой написал Юрко Юрченко.

«Эта песня действительно о любви. И о том, что находит каждый из нас в этой новогодней сказке. Хочется верить, что все, кто услышит ее, будут частью моего волшебного состояния и в поездах, и в самолетах. А главное здесь — на земле», — написала певица в Instagram.

Съемки видео проходили в Париже. В ролике Даша предстала в нескольких образах. В романтическом клипе певица гуляет по улицам французской столицы, в леопардовой шубе и черном костюме позирует на фоне Эйфилевой башни.

Ранее «ФАКТЫ» писали о новом клипе группы «Тартак», главной героиней которого стала самая сексуальная модель Playboy.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!

Киев
0

Ветер: 5 м/с  3
Давление: 740 мм

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины