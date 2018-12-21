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Самая сексуальная модель Playboy снялась в клипе украинской группы (фото, видео)
Известная украинская группа «Тартак», солиста которой Александра Положинского ограбили во Львове, впервые за последние 15 лет выпустила альбом дуэтов «АнТАРТАКтида». Специально для этого проекта «Тартак» и группа «Нумер 482» записали совместную песню «Попелюшка» и сняли клип.
Главной героиней видео стала известная украинская модель Адель Вакула — самая сексуальная девушка журнала Playboy. Раскрепощенная красотка в клипе дефилирует по городу в откровенных нарядах.
«Мне уже давно нравится песня „Понад Хмарами“. Поэтому приобщиться к созданию нового шедевра группы „Тартак“ было очень интересно. Съемки длились целый день, но время пролетело незаметно», — поделилась Адель Вакула.
Режиссером клипа стал Виктор Скуратовский. В клипе нет конкретной сюжетной линии, только стильная меняющаяся картинка.
«Если история касается Александра Положинского, который уже давно носит титул одного из самых желанных холостяков, девушка, которой он посвящает песни, долго не может быть „Попелюшкою“. Вот и в главной роли клипа настоящая принцесса с обложки Playboy», — сказал вокалист «Нумер 482» Виталий Кириченко, который дружит с Положинским 18 лет.
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