Политика

Так и сказал

Народный депутат и лидер «Оппозиционной платформы — За життя» Вадим Рабинович в эфирах украинских телеканалов рассказал об итогах уходящего 2018 года, об объединении оппозиции, о губительной, на его взгляд, медреформе и о том, кто может установить мир в стране.

«Наша политическая сила — это единственное объединение топовых украинских политиков»

По словам Вадим Рабиновича, с точки зрения страны этот год был крайне неуспешным.

«Это еще один год, вычеркнутый из нашей жизни. Это еще один год разочарований. Это еще 3,5 миллиона уехавших за границу украинцев», — заявил парламентарий.

При этом Рабинович считает, что для него лично год был весьма успешным с политической точки зрения, так как ему удалось объединить оппозиционные силы в единую платформу. Поэтому создание «Оппозиционной платформы — За життя» он считает знаковым событием.

«Любой политик в Украине, который имеет рейтинг около десяти процентов, ни на что в одиночку повлиять не может. Так выстроена украинская система власти. Я бы мог добиться успехов, выиграть выборы и вместе с „За життя“ избраться в парламент, набрав, скажем, свои десять процентов. Но как бы я мог помочь избирателю, который требует от меня мира, восстановления экономики, повышения социальных стандартов? Небольшой фракции в парламенте для этого недостаточно. И то, что мы смогли объединиться, создать политическую силу, сплотив абсолютно разных людей, — это успех, реальная работа в интересах избирателя», — заявил парламентарий.

«Будущий президент обязан установить мир в стране»

Политик напомнил, что, по результатам всех социологических опросов, именно он и Юрий Бойко пользуются наибольшим доверием среди жителей юго-востока и центра Украины и именно это стало ключевым аргументом для объединения их политических сил.

«Оппозиционная платформа — За життя» — это единственное объединение топовых политиков. Объективно на юго-востоке и в центре страны наибольшей популярностью среди политиков пользуются оппозиционеры Рабинович и Бойко, это подтверждают все опросы. Проблема украинской политики в том, что все хотят «ехать на лошади впереди». Я же поступил иначе — уступил Бойко на президентских выборах и буду «ехать сзади», чтобы уже на парламентских выборах под первым номером вести нашу партию в новую Раду", — подчеркнул народный депутат.

Вадим Рабинович убежден, что претендент на президентский пост должен предложить свой вариант решения экономического и политического кризисов, а также решить вопрос Донбасса.

«Ни Бойко, ни Рабинович, ни любой другой кандидат в президенты не идеален. Но будущий президент и его команда обязаны будут сделать три ключевые вещи, которые нам под силу. Во-первых, установить мир. Если мы не добьемся мира, люди на Донбассе будут гибнуть, молодежь уезжать, а экономика падать. В той команде, которую мы создали, есть единственный „мостик“ между РФ и Украиной (и это признавал Порошенко) — Медведчук. Медведчук — часть нашей команды, он знает, как установить мир, и это наше преимущество. Если кто-то боится, что мир будет устанавливаться не на наших украинских условиях, то это не так. Главное, что он может решить этот вопрос», — подчеркнул парламентарий.

Еще политик назвал второе направление — нужно решить экономический вопрос, ситуацию с тарифами, потому что украинцы не выживут с такими цифрами в платежках.

«Бойко в нашей команде будет отвечать за эту часть работы, у него есть отношения с главой „Газпрома“ Миллером, он компетентен в этом вопросе и сможет убрать ненужных посредников, которые получают прибыли в то время, когда украинцы отдают последнее, оплачивая коммунальные услуги», — говорит Вадим Рабинович.

«Новая Конституция станет основой развития Украины»

Следующий президент должен предложить обществу новый вариант Конституции, по которой будет жить новая Украина, считает Вадим Рабинович.

«Мы должны учесть мнения авторитетных украинцев в политике, культуре, науке и других сферах и написать новый Основной закон, по которому будем жить и развиваться. И вынести документ на Всеукраинский референдум», — сказал политик.

По его словам, Украине необходимо определиться с вектором своего развития. И развиваться нужно, исходя из собственных интересов. Для этого необходимо перестать метаться между Востоком и Западом и закрепить в новой Конституции свой внеблоковый статус.

«Зачем нам новая Конституция? Вот, например, мы строим трехэтажное здание. Нам нужно для начала нарисовать его план? Конечно, иначе все рухнет! А мы страну строим. И на вопрос: „Что мы строим?“ — никто не ответит. Пришел Ющенко — все бежим на Запад, пришел Янукович — на Москву все побежали. Почему мы постоянно бегаем, как сайгаки?» — задался вопросом парламентарий.

Рабинович считает, что нужно создать проект нашего будущего, проект общего украинского дома.

«Я считаю, что это должна быть внеблоковая, независимая страна, построенная по типу Швейцарии Восточной Европы. Если у кого-то есть другое предложение — давайте обсуждать, проведем референдум и так далее. Давайте уже определимся и перестанем метаться из стороны в сторону. Так нельзя строить страну. Мы должны провести законный референдум, закрепить его результаты, как чертеж или план развития страны на ближайшие десять лет, и строить», — выразил уверенность Рабинович.

«После победы на выборах мы отменим губительную медреформу»

Лидер «Оппозиционной платформы — За життя» также заявил, что после победы на выборах отменит решения нынешней власти. Ведь то, что чиновники называют реформами, это лишь решения, которые угрожают украинскому народу.

«Новая власть, конечно, может продолжать убивать свой народ, но боюсь, что это закончится очень плохо. То, что они назвали реформой, таковой не является. Реформа медицины, как они ее назвали, — это переход к такому виду обслуживания, когда человек небогатый просто не имеет права жить. Человек, который не имеет средств, чтобы за мелкую операцию заплатить 50—70 тысяч гривен, не имеет права жить», — заявил политик.

По его словам, у «Оппозиционной платформы» есть свой проект успешного перевода Украины на систему страховой медицины, которая с успехом работает во всем мире. Но для этого украинцам нужно вернуть доверие к банковской системе. Это, отметил Рабинович, и есть медреформа, а не те решения, которые приняла нынешняя власть.

«Киев — третий в мире город, где появилась скорая помощь. Сегодня Украина первая, где ее закрыли усилиями исполняющей обязанности главы Минздрава Ульяны Супрун. Это не реформа», — подчеркнул народный депутат.

После победы на выборах первым решением новой власти будет отмена всех неэффективных и вредительских «реформ», проведенных нынешним правительством Украины.

«Продолжать это — в образовании, в медицине, в пенсионном обеспечении — значит изгнать из страны тех, кто еще может двигаться и протестовать, убить тех, кто непродуктивен. Ничего этого мы продолжать не будем. То, что они накуролесили, мы отменим на следующий день», — считает народный депутат.

«Высокие технологии, сельское хозяйство и банковская система должны быть нашими приоритетами»

Вадим Рабинович говорит, что не только критикует нынешнюю власть, но и предлагает реальные пути выхода из экономического кризиса. По его словам, государству нужно развивать сферы, которые сейчас популярны во всем мире: высокие технологии, сельское хозяйство, банковскую отрасль.

«Хайтековские фирмы на Западе наполнены украинскими ребятами. Нужно создавать кластеры, хабы, развивать это направление. Я бы, например, сделал акцент на экологически чистой продукции в сельском хозяйстве. На чистых продуктах помешан весь мир. У нас чудесная земля — давайте этим займемся. Я бы развивал банковскую систему, потому что у нас выгодное географическое положение между Востоком и Западом», — считает политик.

Народный депутат возмущен тем, что власть не развивает экономику Украины.

«Есть масса вещей, где мы можем получить колоссальное преимущество. А что делает власть? Назовите хоть одно направление, которое она развивает? Куда вкладывают деньги? Вон „Южмаш“ кастрюли выпускает. Я недавно послу одной из европейских стран рассказывал, что считаю европейским курсом. Это не тогда, когда из страны все соки высасывают. Европейский курс — это когда европейский уровень жизни приходит в Украину. А у нас европейским курсом называют обворовывание своей страны», — заявил Вадим Рабинович.

Нардеп считает, что Украине для развития экономики нужно слезть с «денежной иглы» МВФ. Такое решение он назвал непопулярным и сложным, но не для народа и Украины, а для западных партнеров Украины.

По словам Рабиновича, Украина в следующем году должна заплатить 12 миллиардов долларов процентов по кредитам МВФ.

«Нам нужен один год, чтобы восстановить все разрушенное. И уже следующий за ним год будет годом подъема. Для этого нужно сделать непопулярные, сложные вещи. Но они непопулярны не для наших людей, а для наших партнеров. Первое — нам нужно выгнать МВФ из страны. Мы должны сказать им: «То, что вы нам предлагаете, нам не нужно», — считает политик.

По мнению Рабиновича, МВФ поставил нас на первое место в мире по уровню коррупции и при этом продолжает давать деньги одной из самых коррумпированных структур в мире. Это, допустим, если знать, что человек — наркозависимый, но продолжать давать ему деньги для более глубокого погружения в эту самую зависимость.

Нардеп подчеркнул, что у его политической силы есть план выхода страны из кризиса.

«Мы не только обещаем, мы предлагаем конкретные механизмы, как это можно сделать сразу после выборов. Верю, что нам с вами удастся спасти нашу страну!» — подытожил Вадим Рабинович.



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