CБУ запретила въезд в Украину российскому рэперу, отыгравшему концерт в Киеве

Шоу-бизнес

Скандальный российский рэпер Элджей, который является женихом ведущей «Орла и решки» Насти Ивлеевой, не сможет посещать Украину ближайшие три года. СБУ запретила Алексею Узенюку въезд в нашу страну. Об этом говорится в ответе СБУ на запрос народного депутата Владимира Парасюка.

«В интересах обеспечения безопасности государства Службой безопасности Украины 27 ноября 2018 года было принято решение о запрете въезда на территорию Украины Узенюку Алексею Константиновичу сроком на 3 года», — говорится в нем.

Этот запрет последовал буквально сразу же после концерта Элджея в Киеве. 25 ноября он выступил в одном из столичных клубов. В Киев рэпер приехал со своей девушкой Настей Ивлеевой. Она поделилась в Instagram, фотографиями и впечатлениями от посещения Киева.

Напомним, рэпер Элджей стал известным в 2017 году после выхода песни «Розовое вино». К концу 2018 года на счету Элджея — семь студийных альбомов. Также он прославился своими неординарными выходками на сцене, матами и хамством.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Украину не пустили российского исполнителя Виктора Салтыкова, которого завернули с аэропорта в Киеве.

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