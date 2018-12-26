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CБУ запретила въезд в Украину российскому рэперу, отыгравшему концерт в Киеве
Скандальный российский рэпер Элджей, который является женихом ведущей «Орла и решки» Насти Ивлеевой, не сможет посещать Украину ближайшие три года. СБУ запретила Алексею Узенюку въезд в нашу страну. Об этом говорится в ответе СБУ на запрос народного депутата Владимира Парасюка.
«В интересах обеспечения безопасности государства Службой безопасности Украины 27 ноября 2018 года было принято решение о запрете въезда на территорию Украины Узенюку Алексею Константиновичу сроком на 3 года», — говорится в нем.
Этот запрет последовал буквально сразу же после концерта Элджея в Киеве. 25 ноября он выступил в одном из столичных клубов. В Киев рэпер приехал со своей девушкой Настей Ивлеевой. Она поделилась в Instagram, фотографиями и впечатлениями от посещения Киева.
Напомним, рэпер Элджей стал известным в 2017 году после выхода песни «Розовое вино». К концу 2018 года на счету Элджея — семь студийных альбомов. Также он прославился своими неординарными выходками на сцене, матами и хамством.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Украину не пустили российского исполнителя Виктора Салтыкова, которого завернули с аэропорта в Киеве.
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