Из-за непогоды «Укрзалізниця» назначила дополнительные поезда между Киевом и Харьковом

Украина

В связи с тем, что из-за плохой погоды автомобильные дороги Полтавщины с 11:00 26 декабря закрыты для въезда всех видов транзитного транспорта, «Укрзалізниця» назначила два дополнительных поезда между Киевом и Харьковом. Как сообщает сайт ведомства, из столичного центрального железнодорожного вокзала поезд будет отправляться в 6:53, а прибывать в Харьков — в 15:02.

Согласно расписанию, 12:26 он сделает остановку на станции Полтава-Киевская. В обратном направлении поезд отправится в 14:03, в 17:34 прибудет на станцию Полтава-Киевская, а в 22:19 — в Киев.

Укрзалізниця сообщает также, что на данный момент движение пригородных и пассажирских поездов, в том числе транзитных, по территории Полтавской области, осуществляется в штатном режиме. Всего через Полтаву курсирует около 30 пассажирских поездов.

А Департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Полтавской областной администрации сообщил, что на территории области на эти же дни назначено три дополнительных электропоезда:

— № 7001 Полтава-Южная — Гребенка. Отправление из Полтавы в 14:40, прибытием на ст. Гребенка в 19:04. Здесь пассажиры могут пересесть на электропоезд № 6823 сообщением Гребенка — Киев, который отправляется в 20:15;

— № 7002 Гребенка — Полтава-Южная — Огульцы. Отправление из Гребенки в 00:38, прибытие на ст. Огульцы в 06:20. В Огульцах возможна пересадка пассажиров на электропоезд № 6904 сообщением Огульцы — Харьков, который отправляется в 6:30 и прибывает на ст. Харьков-Пассажирский в 07:47;

—№ 7003 сообщением Огульцы — Полтава-Южная; отправляется из Огульцов в 06:58 и прибывает в Полтаву в 08:41.

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