Украина

Оккупанты отрапортовали о продаже более половины имущества украинского олигарха в Крыму

«Министр» имущественных и земельных отношений «Республики Крым» Анна Анюхина сообщила, что более половины захваченного на территории оккупированного полуострова имущества украинского бизнесмена Игоря Коломойского продано. Об этом пишет РИА Новости.

«Больше половины имущества мы реализовали. Оставшееся имущество в следующем году будет выставлено на торги, а проданные средства отправятся в Фонд защиты вкладчиков», — заявила псевдоминистр.

По ее словам, за этот год от приватизации имущества украинского бизнесмена было выручено 575 млн рублей.

Напомним, что в конце декабря 2017 года «государственный совет Крыма» одобрил продажу детского санатория, рекреационного комплекса и гостиницы, которые ранее принадлежали Коломойскому.

Перед этим, как сообщали «ФАКТЫ», исполняющий обязанности главы самопровозглашенной «Республики Крым» Сергей Аксенов взялся за имущество Коломойского, пообещав вернуть имущество украинских олигархов в Крыму в «собственность РФ». При этом «недоглава» полуострова пообещал, что «национализировать» имущество будут только в случае выявленных нарушений.

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