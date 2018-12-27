- 1:32 Оккупанты отрапортовали о продаже более половины имущества украинского олигарха в Крыму
- 0:57 Скандал в королевской семье: Елизавета II сделала «выволочку» внуку из-за дорогого подарка
- 0:25 Мы победили под Сталинградом, впереди – Курская дуга, — Филарет о создании ПЦУ
- 23:58 Ракеты, гаубицы и бронетехника: СНБО утвердил оборонный заказ на 2019-2021 годы
- 23:32 Казахстан нас поддержит: Порошенко обсудил с Назарбаевым пути взаимодействия в новом году
- 23:23 Сходит с ума: появились тревожные сведения о состоянии здоровья украинского узника Кремля
- 23:02 В Запорожье авто влетело в маршрутку, есть погибший: фото и видео с места ДТП
- 22:45 Стало известно, когда в Киеве запустят в продажу е-билеты
- 22:27 Снегопад в Украине: появилась свежая информация о ситуации на дорогах
- 21:54 В Луцке маршрутка протянула маленького ребенка по асфальту: фото с места ЧП
Оккупанты отрапортовали о продаже более половины имущества украинского олигарха в Крыму
«Министр» имущественных и земельных отношений «Республики Крым» Анна Анюхина сообщила, что более половины захваченного на территории оккупированного полуострова имущества украинского бизнесмена Игоря Коломойского продано. Об этом пишет РИА Новости.
«Больше половины имущества мы реализовали. Оставшееся имущество в следующем году будет выставлено на торги, а проданные средства отправятся в Фонд защиты вкладчиков», — заявила псевдоминистр.
По ее словам, за этот год от приватизации имущества украинского бизнесмена было выручено 575 млн рублей.
Напомним, что в конце декабря 2017 года «государственный совет Крыма» одобрил продажу детского санатория, рекреационного комплекса и гостиницы, которые ранее принадлежали Коломойскому.
Перед этим, как сообщали «ФАКТЫ», исполняющий обязанности главы самопровозглашенной «Республики Крым» Сергей Аксенов взялся за имущество Коломойского, пообещав вернуть имущество украинских олигархов в Крыму в «собственность РФ». При этом «недоглава» полуострова пообещал, что «национализировать» имущество будут только в случае выявленных нарушений.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...
Ветер: 4 м/с С-З
Давление: 740 мм