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Украина

В Украине запретили три лекарства из Индии: стали известны подробности

1:56 27 декабря 2018   28
Лекарства
Инф. «ФАКТОВ»

Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила продажу, хранение и применение в Украине нескольких лекарств, которые производит индийская компания «Дженом Биотек». Об этом говорится в соответствующем распоряжении, пишет «Информатор».

Такой шаг связан с тем, что аннулировали сертификат соответствия условий производства лекарственных средств требованиям надлежащей производственной практики.

Теперь в Украине нельзя лечиться такими препаратами, как «Кофекс» (сироп от кашля двух серий — GC11603, GC11602), капсулы от язвы «Ланза» серии GL01701, «Энзимтал» (драже от диспепсии серии GE03701). Согласно документу, все субъекты, которые хранят и продают препараты, должны их уничтожить.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине временно запретили продажу некоторых лекарственных препаратов, произведенных в Индии, в частности, противовирусного препарата «Колдфлю». Также из-за плохого качества запретили популярное лекарство против вздутия у младенцев и три лекарства, которые могли вызывать рак.

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