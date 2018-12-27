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Последнее в этом году бесплатное медобследование киевлян пройдет 27-29 декабря
В рамках проекта «Врач в вашем доме» киевляне смогут 27−28 декабря пройти в медпунктах бесплатное экспресс-обследование. По результатам диагностики можно определить, какие проблемы наметились в организме. У горожан есть возможность определить индекс массы тела, уровень глюкозы и холестерина, измерить артериальное давление. С начала введения проекта «Врач в вашем доме» в медпунктах, которые работают во всех столичных районах, побывало 54 319 пациентов. И чтобы предупредить заболевания, людям предоставляют возможность бесплатно протестироваться, получить первичные консультации, чтобы затем обратиться к своим семейным врачам и при необходимости пройти дополнительное обследование и получить назначенное лечение.
В рамках проекта «Врач в вашем доме» также предусмотрены выезды мультидисциплинарных бригад на дом к немощным больным и социально незащищенным семьям. На прошлой неделе у бригад было 120 выездов, а всего их выполнено 5 321.
Медпункты открыты в последнюю неделю уходящего года 27−29 декабря (с 11.00 по 14.00) по адресам:
Голосеевский район
27, 28 декабря — проспект Голосеевский, 42 (райадминистрация);
Дарницкий район
27 декабря — улицы Олийныка, 21 (центр оказания админуслуг), Кошица, 11 (райадминистрация);
28 декабря — улица Заслонова, 22 (центр занятости);
Деснянский район
27 декабря — проспект Маяковского, 73а (аптека № 81"Фармация");
Днепровский район
27 декабря — улицы Курнатовского, 7а, каб № 4а (управление соцзащиты населения), Миропольская, 13а (жэо № 404), Алматинская, 103 (аптека № 30), Энтузиастов, 43/1 (жэо № 420), 10.00−14.00 — улица Березняковская, 8 (аптека «Фармация» № 106);
28 декабря -- с 11.00 до 14.00 — улицы Миропольская, 1 (аптека № 77), Харьковское шоссе, 16 (центр админуслуг); 10.00−14.00 — улица Березняковская, 8 (аптека № 106);
29 декабря — улица Красноткацкая, 31 (почта), Харьковское шоссе, 16 (админцентр);, улица Раисы Окипной, 9 (аптека № 109 КП «ФАРМАЦИЯ»;
Оболонский район
27 декабря -улица Казанская, 20 (библиотека имени Анны Ахматовой);
28 декабря — улица Зои Гайдай, 5 (библиотека № 138);
Печерский район
27 декабря — улицы Подвысоцкого, 6 В (аптека «Доброго дня»), улицы Генерала Алмазова, 2 (аптека гормональных препарато)
28 декабря — улицы Подвысоцкого, 6 В (аптека «Доброго дня»), Михаила-Омеляновича Павленко, 15;
29 декабря — улицы Генерала Алмазова, 2 (аптека гормональных препаратов), Крещатик, 15 (аптека матери и ребенка);
Подольский район
27 декабря — улицы Волошская 47 (ЦПМСП № 1, амбулатория № № 2, 3), Маршала Гречко 14 (аптека «Фармация» № 95);
28 декабря — улицы Мостицкая 9 (диагностический центр), Маршала Гречко, 14 (аптека № 95);
29 декабря — улица Мостицкая, 9 (КНП «Киевский диагностический центр»);
Святошинский район
27 декабря — проспект Победы 97,
28 декабря — проспект Победы, 97 и 148/1 (аптека № 78 «Фармация»);
29 декабря — проспект Победы, 148;
Соломенский район
27 декабря — проспект Воздухофлотский, 40 (управление соцзащиты), бульвар В. Гавела, 83а (территориальный центр соцобслуживания населения);
28 декабря — улица Волынская, 2 (территориальный центр соцобслуживания), проспект Комарова, 3 (Медгородок);
29 декабря — проспект Воздухофлотский, 41 (райадминистрация);
Шевченковский район (10.00−13.00)
27 декабря — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), КНП Центр первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП) № 3;
28 декабря — улица Хмельницкого, 24 (райадминистрация), КНП ЦПМСП № 1
29 декабря -- улица Исаакяна, 2 (аптека «Фармация» № 90), КНП ЦПМСП № 1, филиал № 3.
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