Синоптик рассказала, какая погода ждет украинцев в новогоднюю ночь

Украина

В последние дни декабря 2018 года сильных осадков в Украине ожидать не стоит. Такой прогноз в комментарии «ФАКТАМ» озвучила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

По ее словам, расчеты метеорологов свидетельствуют, что осадки будут умеренными — снег или мокрый снег, временами переходящий в дождь. При этом температура воздуха в Украине будет колебаться от 3 градусов мороза до 3 тепла.

«В новогоднюю ночь возможен небольшой снег, а также мороз до минус 3. Но уже в первый день 2019 года вероятны мокрый снег и даже дождь», — рассказала ученый.

Это связано с тем, что температура воздуха начнет подниматься и местами достигнет отметки в три градуса тепла.

Актуальные предпраздничные прогнозы других известных синоптиков читайте в статье «ФАКТОВ» «То снег, то дождь: какой будет погода на Новый год и Рождество».

Напомним, из-за страшной непогоды в Украине без света остались полтысячи населенных пунктов.

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