Американец стал первым человеком в истории, в одиночку пересекшим Антарктиду (фото)

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В среду, 26 декабря, американец Колин О'Брэди стал первым человеком в истории, сумевшим в одиночку пересечь Антарктиду без посторонней помощи. 33-летний экстремал из Портленда (штат Орегон) за 54 дня преодолел на лыжах около 1 497 километров и достиг поставленной цели на шельфовом леднике Росса. Все это время провиант и снаряжение Колин тащил за собой на санях, которые в начале гонки весили около 170 кг.

Этапы своего невероятного путешествия О'Брэди фиксировал в Instagram. Добравшись до конечной точки, он первым делом позвонил домой жене. «Я сделал это!» — воскликнул Колин. «Это был очень волнующий момент!» — признается Дженна Бешоу. «Муж поблагодарил нас всех за поддержку и любовь, которые помогли ему. Эмоции переполняли его», — сказал Дженна.

Колин и его супруга Дженна

Последний день путешествия, по словам Колина, был самым тяжелым. Он рискнул сделать завершающий рывок на расстояние 129 километров! «Я прислушивался к своему телу. И понял, что смогу. Усталость была скорее психологическая, а не физическая. Возможно, еще одну ночевку там я бы просто не выдержал», — признается экстремал.

Палатка, которая служила американцу домом во время его похода

Главными препятствиями на своем пути О'Брэди назвал ветер и холод. Средняя скорость ветра на протяжении его похода составляла 88,6 километра в час. А температура воздуха — 29 градусов со знаком минус.

Одновременно с О'Брэди Антарктиду попытался пересечь 49-летний офицер британской армии Льюис Радд. Оба стартовали 3 ноября на шельфовом леднике Фильхнера в Западной Антарктиде с целью через Южный полюс достичь шельфового ледника Росса на восточном побережье. При этом они двигались отдельно друг от друга каждый по своему маршруту. ОʼБрэди достиг Южного полюса на 40-й день похода, Радд — на 41-й. До ледника Росса добрался пока только американец.

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Первоначально совершить одиночную экспедицию через Антарктиду намеревался Льюис. Британец хотел повторить попытку своего друга Генри Уорсли, который в 2016 году попытался первым в истории в одиночку пересечь ледяной континент. 55-летний офицер не дошел до цели всего 48 километров и попроси о помощи. Вскоре после этого Уорсли умер в клинике от полиорганной недостаточности.

Радд объявил, что готовится к походу, в апреле нынешнего года. О'Брэди решил отправиться в Антарктиду в октябре. У американца времени на подготовку было значительно меньше. Каждый из экстремалов получил от спонсоров по 200 тысяч долларов.

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