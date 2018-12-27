Рассекречен очередной российский майор, участвовавший в оккупации Крыма

Украина

Группа расследователей InformNapalm идентифицировала еще одного российского военного, участвовавшего в вооруженной аннексии украинского Крыма — это Николай Тульнев, который в настоящее время является начальником продовольственной службы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ.

В захвате Крыма он участвовал в составе 99-й бригады материально-технического обеспечения. В апреле Тульнев «прокололся», опубликовав в соцсети фотографии периода аннексии.

Фото военного в Крыму

До 99-й бригады россиянин успел «послужить родине» в составе в/ч 92 558 (город Буйнакск) и 182-м подразделении хозяйственного обеспечения (г. Прохладный).

В 2017 году приказом командующего войсками Южного военного округа ему присвоили звание «майор».

Военный демонстрирует награду за взятие Крыма

Расследыватели считают, что Тульнев может дать важным свидетелем в будущем международном процессе против России — примером тому может служить обнаруженный в документах начпрода одной из бригад ВС РФ поименный список оккупационного подразделения бригады, а также данные о период переброски бригады в Крым.

Напомним, ранее в сеть выложили данные командиров российской десантной дивизии, воевавшей в Украине.

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