- 10:47 Матч грандов итальянской серии А завершился скандалом и сумасшедшей развязкой
- 10:37 Майли Сайрус выложила в Instagram свои свадебные фото и видео
- 10:37 Не по уставу: раскрыта интересная деталь выборов главы ПЦУ
- 10:34 То снег, то дождь: какой будет погода на Новый год и Рождество
- 10:32 Рассекречен очередной российский майор, участвовавший в оккупации Крыма
- 10:12 Под Киевом — два ДТП с маршрутками: много пострадавших
- 10:03 Американец стал первым человеком в истории, в одиночку пересекшим Антарктиду
- 9:53 Украинский узник Кремля отказался от встречи с родными из-за пыток
- 9:45 Рева рассказал о новой системе обеспечения протезами людей с инвалидностью
- 9:27 Кузина Кейт Миддлтон снялась абсолютно голой
Рассекречен очередной российский майор, участвовавший в оккупации Крыма
Группа расследователей InformNapalm идентифицировала еще одного российского военного, участвовавшего в вооруженной аннексии украинского Крыма — это Николай Тульнев, который в настоящее время является начальником продовольственной службы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ.
В захвате Крыма он участвовал в составе 99-й бригады материально-технического обеспечения. В апреле Тульнев «прокололся», опубликовав в соцсети фотографии периода аннексии.
Фото военного в Крыму
До 99-й бригады россиянин успел «послужить родине» в составе в/ч 92 558 (город Буйнакск) и 182-м подразделении хозяйственного обеспечения (г. Прохладный).
В 2017 году приказом командующего войсками Южного военного округа ему присвоили звание «майор».
Военный демонстрирует награду за взятие Крыма
Расследыватели считают, что Тульнев может дать важным свидетелем в будущем международном процессе против России — примером тому может служить обнаруженный в документах начпрода одной из бригад ВС РФ поименный список оккупационного подразделения бригады, а также данные о период переброски бригады в Крым.
Напомним, ранее в сеть выложили данные командиров российской десантной дивизии, воевавшей в Украине.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!
Ветер: 4 м/с С
Давление: 745 мм