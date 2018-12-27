- 10:47 Матч грандов итальянской серии А завершился скандалом и сумасшедшей развязкой
- 10:37 Майли Сайрус выложила в Instagram свои свадебные фото и видео
- 10:37 Не по уставу: раскрыта интересная деталь выборов главы ПЦУ
- 10:34 То снег, то дождь: какой будет погода на Новый год и Рождество
- 10:32 Рассекречен очередной российский майор, участвовавший в оккупации Крыма
- 10:12 Под Киевом — два ДТП с маршрутками: много пострадавших
- 10:03 Американец стал первым человеком в истории, в одиночку пересекшим Антарктиду
- 9:53 Украинский узник Кремля отказался от встречи с родными из-за пыток
- 9:45 Рева рассказал о новой системе обеспечения протезами людей с инвалидностью
- 9:27 Кузина Кейт Миддлтон снялась абсолютно голой
Не по уставу: раскрыта интересная деталь выборов главы ПЦУ
При избрании нового главы Православной церкви Украины, которым на Объединительном соборе стал митрополит Епифаний, голосование проводили по модели, не характерной для православных церквей. В утвержденном Уставе новой церкви она тоже иная.
Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» заявил ведущий научный сотрудник Института философии Национальной академии наук Украины, доктор философских наук, известный религиовед и публицист Александр Саган, принимавший участие в соборе 15 декабря.
«Сначала рейтинговое голосование провел поместный собор, то есть все делегаты — миряне, священники и епископы», — отметил религиовед и добавил, что лишь после этого нового главу из троих оставшихся кандидатов выбирали архиереи.
«В будущей церкви, согласно Уставу, избрание предстоятеля будет проходить наоборот. Сначала архиерейский собор изберет трех кандидатов, а потом уже из них поместный собор выберет митрополита Киевского. Такая норма, когда предстоятель выбирается только поместным собором, существует во всех поместных православных церквях», — добавил он.
Полный текст интервью Александра Саргана, который подробно рассказал об Объединительном соборе, читайте в материале «ФАКТОВ»: «Перед Объединительным собором мне говорили, что там возможны теракты».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..
Ветер: 4 м/с С
Давление: 745 мм