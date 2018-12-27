Не по уставу: раскрыта интересная деталь выборов главы ПЦУ

Украина

При избрании нового главы Православной церкви Украины, которым на Объединительном соборе стал митрополит Епифаний, голосование проводили по модели, не характерной для православных церквей. В утвержденном Уставе новой церкви она тоже иная.

Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» заявил ведущий научный сотрудник Института философии Национальной академии наук Украины, доктор философских наук, известный религиовед и публицист Александр Саган, принимавший участие в соборе 15 декабря.

«Сначала рейтинговое голосование провел поместный собор, то есть все делегаты — миряне, священники и епископы», — отметил религиовед и добавил, что лишь после этого нового главу из троих оставшихся кандидатов выбирали архиереи.

«В будущей церкви, согласно Уставу, избрание предстоятеля будет проходить наоборот. Сначала архиерейский собор изберет трех кандидатов, а потом уже из них поместный собор выберет митрополита Киевского. Такая норма, когда предстоятель выбирается только поместным собором, существует во всех поместных православных церквях», — добавил он.

Полный текст интервью Александра Саргана, который подробно рассказал об Объединительном соборе, читайте в материале «ФАКТОВ»: «Перед Объединительным собором мне говорили, что там возможны теракты».

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