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Соперник Пакьяо арестован полицией и попал в тюрьму
Не самые приятные моменты довелось пережить за два дня до Рождества американскому боксеру Эдриену Бронеру (33 победы, 24 из них — нокаутом, 3 поражения, 1 ничья), который уже 19 января должен драться с легендарным филиппинцем Мэнни Пакьяо (60 побед, 39 из них — нокаутом, 7 поражений, 2 ничьи) за титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBA.
Бронер был наказан за свои давние прегрешения — судебный процесс над спортсменом, который обвиняется в вождении автомобиля без водительских прав, превышении скорости и отсутствии страховки, тянется еще с декабря 2017 года. Боксер неоднократно игнорировал судебные заседания, из-за чего его уже заключали под стражу в июле 2018-го, и вот снова Эдриен оказался в окружной тюрьме штата Флорида. И хотя в заточении Бронера продержали недолго, все равно эта ситуация наверняка не самым лучшим образом повлияла на психологическое состояние боксера.
Более того, это не первая неприятность, приключившаяся с Эдриеном в этом месяце — ранее спортсмену был предъявлен иск от ювелирной компании за неоплаченный счет за драгоценности на общую сумму 1 миллион 152 тысячи долларов.
Напомню, что бой Пакьяо — Бронер пройдет 19 января на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Пакьяо показал, как готовится к чемпионскому бою с Бронером.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!
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