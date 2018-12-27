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Стало известно о закрытом совещании по итогам военного положения в Украине
В Украине состоится большое совещание, на котором обсудят итоги военного положения. Об этом советник президента Юрий Бирюков заявил в эфире «Прямого».
По его словам, совещание будет непубличным и продет в ближайшие дни.
«Отчеты готовятся. Анализ этих отчетов происходил постоянно… Будет большое итоговое совещание на уровне армии», — заявил Бирюков.
Напомним, на заседании СНБО 26 декабря президент объявил о прекращении военного положения в 10 областях Украины. По его словам, за время действия усиленных мер безопасности в регионах на четверть сократилось количество совершенных уголовных преступлений.
Тем не менее на заседании Порошенко констатировал сохранение российской угрозы — на границах Украины сосредоточено большое количество российского вооружения и военных.
Фото president.gov.ua
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