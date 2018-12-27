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Скандальная Лолита сделала неожиданное признание о Крыме
Скандальная певица Лолита Милявская, чьи данные внесены в базу «Миротвоца» за незаконные выступления в аннексированном Россией Крыму, заявляет, что ее концерты на полуострове не являются основанием санкций. Более того, длительное время живущая в РФ певица заявила, что считает Крым украинским, правда, «в душе».
Об этом Лолита заявила в интервью на YouTube-канале «Крючок TV». Певице, которой в прошлом году запретили въезд в Украину, не видит ничего незаконного в своих выступлениях в Крыму. «Я не участвовала ни в одной акции государственной и не участвовала в избирательной кампании (в Крыму. — Ред.)», — заявила она и посетовала на ограничительные меры, введенные Украиной. «Я гражданка России. На территорию, которую Россия считает своей, я въехала по своему паспорту. Для меня Крым — это Украина, в душе», — заявила Лолита.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Лолита раскритиковала организаторов благотворительной акции «Рубль в день», которую в России запустили для помощи малоимущим.
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