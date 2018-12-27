Геращенко рассказала о переговорах Порошенко и Путина об освобождении заложников

Политика

Вспоминая последний большой обмен заложниками 27 декабря 2017, когда из тюрем ОРДЛО удалось освободить 73 украинца , первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко отмечает, что украинская сторона на протяжение всего текущего года продолжала делать все возможное, чтобы повторить прошлогодний успех и вернуть на родину наших пленных.

По словам Геращенко, на всех переговорах в Минске этот вопрос ставился перед Россией и ее вассалами — так называемыми «руководителями» ОРДЛО.

Российская сторона официально не ответила на десятки предложений украинцев по обмену. Не был услышан и призыв забрать из украинских тюрем осужденных россиян и отдать наших.

«Мы делали десятки предложений в год. Мы готовы были к самому широкому компромиссу. Мы передавали списки через Минскую группу, омбудсменов, МИД, Волкера, президента Эрдогана, церковь, нормандский формат, политсоветников президентов, дипломатов. Президент Порошенко дважды летом говорил по телефону с Путиным по одному вопросу — Сенцов, другие заложники и политзаключенные», — пишет Геращенко в Facebook.

Политик очень сожалеет, что, несмотря на все усилия, так и не удалось вернуть из России наших политузников и тех украинцев, которых марионетки Кремля держат «на подвалах» оккупированного Донбасса.

«Мне сегодня физически плохо, больно, что не забрали. Несмотря на все давление мира, не забрали Сенцова и Сущенко, несмотря на все наши усилия до сих пор не забрали наших из тюрем оккупированного Донецка и Луганска», — с горечью отмечает она.

Напомним, на пресс-конференции 16 декабря президент Украины Петр Порошенко заявил, что ради возвращения украинцев из казематов боевиков и российских тюрем он будет «готовить любые предложения для того, чтобы вернуть ребят домой».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на последнем в этом году заседании гуманитарной подгруппы трехсторонней контактной группы в Минске 19 декабря Украина декларировала намерение немедленно помиловать 66 сепаратистов в обмен на 19 украинцев, удерживаемых боевиками на оккупированных ими территориях Донбасса. Также Киев вновь подтвердил готовность передать 23 россиянина, задержанных и осужденных в Украине, в обмен на такое же количество украинцев, которые находятся в российских тюрьмах.

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