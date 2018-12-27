Опасных продуктов в Украине становится все больше: что делать

Клуб потребителей

В уходящем 2018 году в украинском законодательстве было сделано множество изменений, приближающих нашу экономику к европейским стандартам. В частности, весной вступил в силу Закон «О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровье и благополучии животных». Он предоставил право Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защите потребителей (Госпродпотребслужбе) проверять пищевые продукты по новым правилам. Кроме того, общественные организации и простые граждане также получили больше возможностей для контроля качества продуктов питания, поступающих на прилавки наших магазинов. Возникает естественный вопрос, стали ли продукты в магазинах более безопасными для здоровья украинцев, и усилился ли контроль за их качеством.

«Инициатором проверки может выступить кто угодно. Круг лиц не ограничен»

Согласно новому закону все участники рынка несут ответственность за качество поставляемых продуктов питания, ингредиентов для них и животных. Если продукт производится в Украине, то закон распространяется на производителей всех его компонентов, и проверять могут производителей продуктов питания, оптовые и розничные рынки, торговые сети и отдельные магазины. Независимо от того, где встречаются составляющие продуктов питания или уже готовые продукты, они подлежат контролю. В случае выявления некачественной или опасной продукции штраф платят все — производитель, оптовик, продавец. Каждый из них теперь обязан вести входной контроль продукции, проверять ее. Это то, что в Европе называют системой безопасности продуктов питания.

Согласно закону, инициатором проведения проверки могут выступать простые граждане, общественные организации и само государство. Круг лиц не ограничен. Это может быть любой покупатель, который обнаружил, что продукт на прилавке некачественный или вовсе, по его мнению, опасный. Это может быть общественная организация или ассоциация в интересах определенного круга лиц. Ну и, конечно, сама Госпродпотребслужба вправе проводить проверки по своей инициативе либо на основе жалоб потребителей. Проверяться в первую очередь должны продукты, которые могут нести наибольший риск для здоровья и жизни людей. Это молочная и мясная продукция.

«Госпродпотребслужба и Антимонопольный комитет не выполняют свои функции»

О том, что изменилось на продуктовом рынке Украины в момента вступления закона в силу, «ФАКТЫ» попросили рассказать генерального директора Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко.

— Как вступление в силу закона о госконтроле отразилось на качестве продуктов?

— Как ни парадоксально, ситуация только ухудшилась. К сожалению, мы по-прежнему живем не по законам, а по привычке. Закон требует четкого выполнения мер по обеспечению качества и безопасности продуктов. Закон сам по себе хороший, но это не значит, что все участники рынка бросились его выполнять. У нас повсеместно наблюдается несоблюдение базовых норм законодательства.

Есть государственные органы, которые обязаны следить за порядком на продуктовом рынке. Это Госпродпотребслужба и Антимонопольный комитет Украины. Но эти ведомства пока не особо хорошо выполняют свои функции. Во-первых, эти организации должны проводить проверки, экспертизы. Но они этого не делают, несмотря на то, что в нынешнем году были созданы все условия для выполнения контрольных функций. Был принят соответствующий закон, из бюджета были выделены деньги на проведение необходимых работ, был сформирован штат сотрудников. Однако мы так и не увидели активных действий по контролю качества продуктов питания.

Причем я на протяжении всего 2018 года посылал запросы с просьбой пояснить причину бездействия контролирующих органов. И если сначала мне отвечали и даже ссылались на некие причины для задержек, то потом просто перестали отвечать. Это при том, что общественные организации по защите прав потребителей регулярно проводят проверки торговых сетей, делают соответствующие экспертизы товаров в аккредитованных лабораториях и передают полученные результаты исследований в Госпотребслужбу. Тем самым облегчая работу чиновникам, которым остается только проверить предоставленную информацию. Но они даже этого не делают. По статистике общественных организаций, только 1,5% их обращений к контролирующим органам получают какой-то ответ. То есть, несмотря на активность общественности, государственные организации свои функции просто не выполняют.

Для примера: в Европейском союзе жалобы потребителей удовлетворяются в 30- 40% случаев. Создается впечатление, что в Европе настолько ужасающая ситуация с качеством продуктов питания, что там государственные контролирующие органы вынуждены реагировать в 20−30 раз чаще, чем в Украине.

— То есть после вступления в силу закона, расширяющего полномочия Госпотребслужбы, количество проверок с ее стороны совсем не увеличилось?

— Нет. При этом никаких объективных причин для такого бездействия я не вижу. Все условия для полноценной борьбы с некачественными продуктами созданы. И в этом участвовало не только государство, но и различные общественные организации. В результате закон есть, но выполнять его никто не спешит, потому что государство, как обычно, не контролирует ситуацию на продуктовом рынке. А проверки если и проводятся, то только точечно, когда это кому-то выгодно.

«Простые люди гораздо активнее, чем государственные контролирующие органы»

— А люди, стали чаще обращаться с жалобами на некачественные продукты питания или на нарушения законодательства о стороны продавцов либо производителей?

— Как ни парадоксально, именно простые люди гораздо активнее, чем государственные контролирующие органы, стали использовать новые нормы законодательства. Количество обоснованных жалоб от граждан заметно увеличилось. Причем это правильно составленные акты, собранные все чеки, и другие подтверждающие документы и фотографии.

И я считаю, что несмотря на бездействие государства, люди должны продолжать реагировать на нарушение их прав, составлять акты, фиксировать такие факты. Ведь все равно эта информация накапливается по каждому товару, по каждому производителю. И когда-нибудь все эти факты будут востребованы для борьбы с нарушителями. Только благодаря неравнодушным людям и общественным организациям мы сможет сдвинуть с мертвой точки процесс обязательного контроля над безопасностью производства и реализации пищевых продуктов.

— Посоветуйте, на что обращать внимание покупателям в магазине, чтобы убедится в качестве товара?

— Я бы посоветовал прежде всего внимательно осмотреть товар, который вы покупаете. Нередко даже по внешнему виду можно понять, что вы берете. Изучив упаковку, можно получить много полезной информации. Проверяйте срок изготовления и конечный срок годности. Убедитесь, что упаковка цела, а ценник с датой производства не переклеивался. К сожалению, и торговцы, и сами производители нередко идут на всевозможные махинации.

Например, в одной из бюджетных торговых сетей я выбирал яйца. На упаковке было написало, что они высшего сорта, но, глянув на сами яйца, я обнаружил, что на них стоит маркировка, указывающая, что они 1 сорта, а не высшего. Естественно, что цена на этот товар была установлена, как на высший сорт. Это явное нарушение. А рядом со мной мужчина выбирал чай. Внимательно изучив одну из упаковок, мы обнаружили, что на ней вообще не указана страна-производитель. Я догадываюсь, что это сделано умышленно, чтобы не указывать Россию. Но это тоже грубое нарушение. И таких примеров множество.

Поэтому люди должны быть очень внимательны и не лениться фиксировать такие нарушения, составлять соответствующие жалобы в Госпродпотребслужбу. Я очень надеюсь, что вскоре все эта информация таки будет обработана контролирующими органами, — подытожил Алексей Дорошенко.

Стоит также напомнить, что в 2018 году был принят Закон «Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обороту и маркировке органической продукции». Этот документ предусматривает запрет на использование маркировки «био», «эко» и «органик» без соответствующей проверки качества и получения документального подтверждения «органичности» продуктов. Согласно закону, органической может считаться пищевая продукция, при производстве которой не использовались химические удобрения, пестициды, консерванты и тому подобное.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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