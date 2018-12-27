Происшествия

Стояла в открытом окне и плакала: полицейский в Тернополе спас маленькую девочку (видео)

В Тернополе полицейский спас четырехлетнюю девочку, которая стояла на подоконнике открытого окна и звала на помощь. Ребенок плакал, поскольку остался дома один — ее мама куда-то ушла по «срочному делу». Ранее сообщалось, что в Кривом Роге женщина с малолетним ребенком выпали из окна на десятом этаже здания.

Как сообщают патрульной полиции Тернопольской области, ЧП произошло на улице Дружбы. Один из автопатрулей, приняв сообщение о требующейся помощи, прибыл к дому. Дверь в квартиру, где заперли ребенка, была закрыта.

Патрульный через жилье соседей, а потом уже и через открытое окно забрался в квартиру. Мама пришла домой позже и объяснила, что ушла по срочыным делам. Работники ювенальной превенции провели с ней профилактическую беседу.

У Тернополі патрульний поліцейський скоїв справді героїчний вчинок — врятував 4-річну дівчинку, яка стояла у відчиненому вікні, плакала і просила про допомогу.



Друзі, бережіть дітей. Вони — найцінніше, що у нас є! І ніякі термінові справи — не головне!

https://t.co/LD9ajjMKGx pic.twitter.com/FrQzAe7qr4 — МВС України (@MVS_UA) 27 декабря 2018 г.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе полицейские спасли трехлетнего мальчика, сняв его с карниза балкона на третьем этаже.

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