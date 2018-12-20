Происшествия

Трагедия в Кривом Роге: женщина с маленьким ребенком выпали из окна (фото, видео)

В Украине статистика показывает растущее число случаев суицида. Новая трагедия случилась в Кривом Роге. Там женщина с малолетним ребенком выпали из окна на десятом этаже здания. Произошло это утром 20 декабря в микрокрайоне «5-й Заречный».

По словам очевидцев, женщина не была жительницей дома. Мать и сын зашли с улицы в подъезд, женщина взяла ребенка на руки и вместе с ним выпрыгнула из окна в общем коридоре.

Как сообщает «Первый криворожский», высота не оставила матери и сыну шансов спастись. Женщине было 28 лет, ее сыну — пять. По каким причинам мать решилась на суицид, выясняют сотрудники Криворожского отдела полиции.

Напомним, ранее было подсчитано, что Украина входит в топ-25 стран мира с самыми высокими показателями смертности вследствие суицида. Этот показатель снизился с 2005 года, но все еще составляет 15,3 случая на 100 тысяч населения.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter