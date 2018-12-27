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Джамала трогательно поздравила маленького сына (фото)
Известная украинская певица Джамала, которая ради нового клипа кардинально изменила образ, делится в сети не только своими творческими достижениями. Счастливая жена и мама изредка радует поклонников милыми семейными снимками и рассказывает о том, как растет ее сын. 27 декабря Эмиру-Рахману исполняется девять месяцев.
Звездная мама трогательно поздравила малыша с этой датой, разместив нежное фото в Instagram и рассказав о достижениях сына.
«9 месяцев — очень важная дата для человека. В момент, когда узнаешь, что в тебе зародилась новая жизнь, счет начинает идти на недели. И все равно ты все время держишь в голове 9 месяцев, как срок чуда! Оно происходит! Слава Богу! А потом это чудо в свои 9 месяцев уже издает звуки, похожие на слова, точно узнает тебя из нескольких людей, откликается на свое имя и даже танцует, когда слышит голос мамы», — написала Джамала.
Теплым семейным фото поделился и муж певицы, Бекир Сулейманов. «9 месяцев, человек растет по часам», — написал он.
Напомним, Джамала вышла замуж за Бекира Сулейманова в апреле 2017 года, а 27 марта 2018 года у них родился первенец.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, кто из знаменитостей стал мамой в 2018 году.
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