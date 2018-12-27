Украина

Есть церковный суд: стало известно, как и почему могут сменить главу ПЦУ

Сместить с должности главу Православной церкви Украины, которого избрали на пожизненный срок, может лишь церковный суд. Этот момент отражен в Уставе ПЦУ.

Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказал ведущий научный сотрудник Института философии Национальной академии наук Украины, доктор философских наук, известный религиовед и публицист Александр Саган. По его словам, избрание главы на пожизненный срок — православная традиция.

Впрочем, если предстоятель не может физически выполнять свои функции, его могут отправить на покой или лечение и избрать другого митрополита. Что же касается смещения с должности из-за проступков, несовместимых с должностью руководителя церкви, тот этот вопрос может решить лишь церковный суд. «Последняя инстанция церковного суда — Константинополь. В Уставе эти моменты отражены», — отметил Александр Саган.

Полный текст интервью Александра Сагана читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Перед Объединительным собором мне говорили, что там возможны теракты».

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