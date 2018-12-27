Шоу-бизнес

Forbes назвал самых прибыльных для Голливуда звезд и тех, в кого деньги вкладывать невыгодно

В среду, 26 декабря, американский журнал Forbes опубликовал два рейтинга. Оба наглядно демонстрируют, кто из кинозвезд в минувшем году принес голливудским студиям максимальную прибыль, а в кого вкладывать деньги оказалось невыгодно. Формула расчета, которой воспользовались эксперты издания при составлении списков, довольно проста. Учитывались гонорары, выплаченные тому или иному актеру или актрисе за три последних фильма с его (ее) участием, и сумма кассовых сборов от этих картин. Затем с помощью нехитрых арифметических действий выяснялось, сколько выплаченный 1 доллар принес прибыли.

Полученные результаты могут показаться неожиданными. Зрители привыкли реагировать на громкие, хорошо известные имена. Но эти звезды требуют высокие гонорары, а фильмы с их участием зачастую не собирают большую кассу. Впрочем, судите сами.

Десятка кинозвезд, которые принесли студиям максимальную прибыль

1. Джереми Реннер (на фото в заголовке) («Первый мститель: Противостояние», «Прибытие», «Ветреная река») — 1 доллар гонорара принес 82,7 доллара прибыли

2. Марк Руффало («Иллюзия обмана 2», «Тор: Рагнарек», «Мстители: Война бесконечности») — 1 доллар гонорара принес 80,2 доллара прибыли

3. Эми Адамс («Прибытие», «Под покровом ночи», «Лига справедливости») — 1 доллар гонорара принес 69,9 доллара прибыли

4. Галь Гадот («Чудо-женщина», «Лига справедливости», мультфильм «Ральф-разрушитель 2») — 1 доллар гонорара принес 60 долларов прибыли

5. Крис Эванс («Первый мститель: Противостояние», «Человек-паук: Возвращение домой», «Мстители: Война бесконечности» — 1 доллар гонорара принес 56,1 доллара прибыли

6. Крис Хемсуорт («Тор: Рагнарек», «Кавалерия», «Мстители: Война бесконечности») — 1 доллар гонорара принес 36,2 доллара прибыли

7. Скарлетт Йоханссон («Первый мститель: Противостояние», «Призрак в доспехах», «Мстители: Война бесконечности») — 1 доллар гонорара принес 34,4 доллара прибыли

8. Роберт Дауни-младший («Первый мститель: Противостояние», «Человек-паук: Возвращение домой», «Мстители: Война бесконечности») — 1 доллар гонорара принес 24,4 доллара прибыли

9. Джулия Робертс («Смурфики: Затерянное местечко», «Чудо», «Несносные леди») — 1 доллар принес 24 доллара прибыли

10. Райан Рейнольдс («Телохранитель киллера», «Живое», «Дэдпул 2») — 1 доллар принес 22,8 доллара прибыли

Мэттью Макконахи

Десятка кинозвезд, участие которых в фильмах оказалось невыгодным для киностудий

1. Мэттью Макконахи («Золото», «Темная башня», «Белый парень Рик») — 1 доллар гонорара принес 1.1 доллара прибыли

2. Кристиан Бэйл («Обещание», «Недруги», «Маугли») — 1 доллар гонорара принес 1,5 доллара прибыли

3. Мэтт Дэймон («Великая стена», «Субурбикон», «Уменьшение») — 1 доллар гонорара принес 3,7 доллара прибыли

4. Мелисса Маккарти («Охотники за привидениями», «Душа компании», «Игрушки для взрослых») — 1 доллар гонорара принес 4,9 доллара прибыли

5. Риз Уизерспун («Красотки в бегах», «В гостях у Элис», «Излом времени») — 1 доллар гонорара принес 5,2 доллара прибыли

6. Дженнифер Лоуренс («Пассажиры», «Мама!», «Красный воробей») — 1 доллар гонорара принес 6 долларов прибыли

7. Шарлиз Терон («Орвилл», «Опасный бизнес», «Талли») — 1 доллар прибыли принес 7,9 доллара прибыли

8. Том Круз («Мумия», «Сделано в Америке», «Миссия: невыполнима — Фоллаут») — 1 доллар гонорара принес 10,4 доллара прибыли

9. Том Хэнкс («Чудо на Гудзоне», «Сфера», «Секретное досье») — 1 доллар гонорара принес 12,1 доллара прибыли)

10. Бен Аффлек («Расплата», «Закон ночи», «Лига справедливости») — 1 доллар гонорара принес 12,2 доллара прибыли

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