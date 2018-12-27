В Украине запретят использовать животных в цирках

Общество

В Украине сделали первый шаг к запрету использования диких животных в цирках — Кабмин одобрил изменения в законодательство, касающееся защиты животных от жестокого обращения, инициированные Минэкологии. Для реализации данного изменения предлагают установить переходный период — пять лет.

Как сообщил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, Кабмин поддержал изменения в Кодекс об административных нарушениях и Уголовный кодекс Украины. «Наконец-то разграничивают полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях в отношении жестокого обращения с животными», — заявил министр. По его словам, также одобрен запрет на использования диких животных в цирках с переходным периодом в пять лет.

По словам Остапа Семерака, это время понадобится для выработки механизма передачи диких животных к природно-заповедный фонд и определения мест дальнейшего проживания животных. «Мы не можем за один день запретить использование животных, не подумав, что будет с ними дальше, кто их будет содержать и кормить. Украина не первая страна, которая проходит этот путь. Я также понимаю, что мы получим большое сопротивление от людей, не готовых отказаться от эксплуатации животных в зрелищах», — подчеркнул министр экологии и природных ресурсов, добавив, что впереди — рассмотрение проекта закона в Верховной Раде Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Министерство экологии и природных ресурсов Украины подало апелляционную жалобу на решение Окружного админсуда Киева, отменившего решение о внесении лося в Красную Книгу Украины. Зоозащитники предупреждают, что этот вид животного может исчезнуть в Украине до 2050 года.

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