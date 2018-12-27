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Киевлянам повышают квартплату: стали известны причина и дата
Киевская городская администрация объявила о намерении повысить с 1 января 2019 года квартплату в части обслуживания домов и придомовой территории. По словам заместителя председателя администрации Петра Пантелеева, повышение необходимо в связи с повышением цен на электроэнергию, которая используется для освещения мест общего пользования и функционирования лифтов в многоквартирных домах.
«Растет цена электроэнергии для эксплуатации лифтов, освещения мест общего пользования согласно решению Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Этот факт безусловно повлияет на увеличение стоимости содержания домов», — сообщил Пантелеев.
Одновременно начальник Управления развития жилищно-коммунального хозяйства департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Вера Радченко заявила о коллизии — Национальная комиссия по регулированию рынков энергетики и коммунальных услуг уже внесла изменения в одно из своих постановлений, согласно которому электроэнергия для освещения мест общего пользования, для работы лифтов в многоквартирных домах, а также для работы насосного оборудования и индивидуальных тепловых пунктов, если такие установлены в домах, увеличена на 60 копеек. При этом тариф на освещение в лифте и мест общего пользования заложен в тарифе на содержание дома и придомовой территории, а его увеличение нужно согласовать за две недели с жильцами.
«Если поднять тариф автоматически, то это незаконно, объяснять людям нет времени, можно только в убыток себе работать», — констатировала она в комментарии УНИАН.
Напомним, на заседании Кабинета Министров 27 декабря было принято решение о механизме монетизации жилищных субсидий.
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