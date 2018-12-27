Новогодний праздник удастся на славу вместе с Nemiroff

Украина

До Нового года остались считаные дни, а потому пора окончательно определиться с местом празднования. Традиционно тысячи людей соберутся в новогоднюю ночь под главной елкой страны. И к ним стоит присоединиться, ведь Nemiroff искренне постарался и добавил медовой перчинки предстоящим праздничным мероприятиям в Киеве!

Столица будет встречать 2019 год сразу на двух главных исторических площадях: Софийской и Контрактовой.

Улица Петра Сагайдачного уже сейчас завораживает празднующих удивительными животными, созданными по мотивам произведений художницы Марии Примаченко.

Поэтому всем желающим найдется место, чтобы в толпе киевлян и гостей столицы под звон колоколов, детские спектакли и ароматные традиционные вкусности провожать год прошедший.

При любой погоде согреться и угоститься можно будет в теплых фуд-кортах с любимыми блюдами украинской кухни, согревающими напитками и сладостями для детей. Оставить себе хорошее напоминание о празднике помогут десятки стильных фотозон, а прибытие святого Николая по Днепру на лодке заставит поверить в сказку даже взрослых. Елку-красавицу украсят тысячи игрушек, а также яркое и прекрасное северное сияние из «коллайдера». Атмосферу праздника дополнит зажигательная развлекательная программа с участием отечественных звезд и молодых исполнителей.

Поскольку на Подоле действо начнется раньше, чем на Софийской площади, желающие могут за один вечер посетить оба новогодних городка. А чтобы не поскользнуться, взбираясь по Андреевскому спуску, лучше будет подняться к Михайловской площади с помощью украшенного бантом фуникулера, наслаждаясь захватывающим видом вечернего Киева.

Желаем вам незабываемых праздников в теплой компании родных!

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