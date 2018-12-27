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Певица Alyosha выпустила лирическую рождественскую песню (видео)
Популярная украинская певица Alyosha, которая после 15 лет совместной работы ушла от продюсера Вадима Лисицы, презентовала новую песню — лирическую композицию на украинском языке «Пречистая Діва» и выпустила лирик-видео. В нем артистка предстала в нежном образе.
Также Alyosha обратилась к своим поклонникам с обращением.«В канун Нового года и Рождества Христова я хочу поблагодарить Творца и его проявления во многих людях, которые были рядом со мной, особенно — рядом духовно! В этом году было много радости, много боли и много изменений к лучшему! Благодарю Бога за все, что есть в моей жизни сейчас! Мы же не другие, мы такие, как все люди… Создаем свою жизнь сами. Так же вдохновляемся, тихо и громко плачем, невероятно любим, глобально разочаровываемся. Но мы все хотим жить счастливо! Замечать прекрасные моменты своей жизни, наслаждаться ими. Вся жизнь и является сплошным желанием наслаждения, которая у каждого своя», — написала певица.
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