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Шоу-бизнес

Певица Alyosha выпустила лирическую рождественскую песню (видео)

16:01 27 декабря 2018   36
Певица Alyosha
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Популярная украинская певица Alyosha, которая после 15 лет совместной работы ушла от продюсера Вадима Лисицы, презентовала новую песню — лирическую композицию на украинском языке «Пречистая Діва» и выпустила лирик-видео. В нем артистка предстала в нежном образе.

Также Alyosha обратилась к своим поклонникам с обращением.«В канун Нового года и Рождества Христова я хочу поблагодарить Творца и его проявления во многих людях, которые были рядом со мной, особенно — рядом духовно! В этом году было много радости, много боли и много изменений к лучшему! Благодарю Бога за все, что есть в моей жизни сейчас! Мы же не другие, мы такие, как все люди… Создаем свою жизнь сами. Так же вдохновляемся, тихо и громко плачем, невероятно любим, глобально разочаровываемся. Но мы все хотим жить счастливо! Замечать прекрасные моменты своей жизни, наслаждаться ими. Вся жизнь и является сплошным желанием наслаждения, которая у каждого своя», — написала певица.

Ранее «ФАКТЫ» писали о новой лирической песне и клипе «Зима» Даши Астафьевой.

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